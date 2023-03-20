Такой день. Взятка в виде "золотого" iPhone и гибель двухлетней девочки в Бийске

О главных событиях Алтайского края за 20 марта

20 марта 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае руководителя компании обвиняют в даче взяток должностным лицам двух государственных предприятий дорожного хозяйства. Как выяснили следователи, в 2017-2022 годах он передал одному чиновнику "золотой" iPhone и деньги на общую сумму 1,6 млн рублей, а другому – взятку на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В Алтайском крае нашли погибшей 16-летнюю девочку, которая накануне пропала в Барнауле. Подросток пропала 18 марта, последний раз её видели в районе железнодорожного вокзала. Все вещи остались в общежитии учебного заведения.

Алтайский край может гордиться тем, что является единственным регионом в России, где выпускают авиационные шины, заявил губернатор Виктор Томенко. По его словам, предприятие уже завершает разработку шин для российского пассажирского самолёта МС-21, который создаёт корпорация "Иркут".

Барнаульская компания "Кайрос", которая планировала построить многофункциональный спортивный центр рядом с гипермаркетом "Лента" на Павловском тракте, подала в суд на Министерство спорта Алтайского края. Как следует из карточки на сайте арбитражного суда региона, компания требует признать незаконным приказ ведомства "О невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта "Региональный центр настольного тенниса".

В Бийске возбудили уголовное дело по факту гибели малолетней девочки в результате отравления. Двухлетний ребёнок нашёл сильнодействующие таблетки своей бабушки и употребил их – медики не смогли ей помочь.