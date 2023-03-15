Такой день. Забастовка на Wildberries и спасение тонущего Бийска

Главные новости в Алтайском крае 15 марта

15 марта 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле и ещё нескольких городах сотрудники Wildberries объявили забастовку. С работников могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад. Сообщалось, что в городе закрыты несколько ПВЗ. Мы разобрались в теме и рассказываем вам.

В Алтайском крае гидрологи 12 апреля ожидают вскрытие льда на Оби, а через несколько дней после этого начнётся ледоход.

Специалисты напомнили, что выходить на лёд уже опасно, поскольку местами он совсем тонкий и уже есть промоины.

Гидрологи отметили, что самое раннее вскрытие льда было 1 апреля 2014 года, самое позднее – 8 мая 1905 года.

Мэр Бийска Виктор Щигрев показал, как в городе борются с талой водой, которая топит улицы наукограда. Он рассказал, что за 14 марта "озёра" откачали с улиц Социалистическая, Радищева, Васильева, Мерлина и Ударная.

Также работа по откачке ведётся на улицах Севастопольская и Амурская. Кроме того, особое внимание уделяют и участкам, которые подвержены подтоплению.