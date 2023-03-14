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Такой день. Забастовка сотрудников Wildberries и обрушение крыши в доме XX века

Главные новости в Алтайском крае 14 марта

14 марта 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России 14 марта проходит массовая забастовка сотрудников Wildberries. Присоединились к ней и пункты выдачи заказов в Барнауле.

В городе не открылись несколько ПВЗ. На дверях висели объявления с похожими смыслами: "ПВЗ закрыт! До тех пор, пока не выплатят зарплату!"

Бастовать сотрудники Wildberries начали после того, как компания ввела новую систему штрафов за возвращённый клиентами повреждённый товар. Из-за этого в день выдачи зарплаты с некоторых работников в счёт штрафов списывали по 100%.

В Доме Лесневского на улице Ползунова, 56, обрушилась крыша.

Дом, построенный на стыке XIX и XX веков, ни разу не ремонтировался. В 2020 году мэрия начала расселение, но две семьи до сих пор живут здесь.

Замедлились процессы из-за споров жильцов с властями. Семью Бруевых не устроило то, на каких условиях их хотели выселить, люди пошли в суд, но и решение суда их не удовлетворило. Сейчас жильцы ожидают рассмотрения апелляционной жалобы. Состояться оно должно в конце марта.

В то же время дом продолжает ветшать. В одной из квартир рухнула крыша, а с потолка на первом этаже течёт.

15 и 16 марта в Алтайском крае, как и в других регионах страны, пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В первый день силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС переведут в повышенную готовность. Также, помимо прочего, будут отработаны алгоритмы действий в паводкоопасный период.

Во второй день, 16 марта, спасатели проведут тренировку по реагированию на ЧС в пожароопасный сезон.

Комментарии 3

  • за возвращённый клиентами повреждённый товар ---- надо стараться не повреждать
    15 марта, Гость   Ответить
  • Жаль,что у покупателей нет такого права штрафовать эту сеть за порченый товар.Зато сеть ввела за возврат 50 руб.,а как тогда покупать товар без примерки! Недавно прислали платье с огромным жёлтым пятном на груди,я даже не стала мерить и показываю причину,.. Не знаю ,как могут покупатели портить,предполагаю,что сами сотрудники берут себе домой,поносят и отправляют от глаз своих же сотрудников.. Иначе как понять отправку с заведомо испорченным товаром,в расчёте, что клиент возьмёт в любом случае..Почему не проверяют товар перед отправкой...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, сотрудники складов ВБ ничего взять и поносить не могут- их догола раздевают и обыскивают. это появилось после того, как у менеджеров ПВЗ забрали возможность помечать брак. То есть вы заказали платье, оно пришло с пятном и если вы откажетесь от получения то оно поедет обратно на склад, как качественный товар. А вот если вы выкупили, то такие вещи нужно возвращать как брак, через заявку в ЛК. Только в таком случае эта вещь будет уничтожена. А как делают у нас люди? Поносили, испачкали и вернули просто так. Менеджеры сделать ничего не могут. Вот тот человек, который придумал эту схему, и погубит ВБ. Я бы на месте Бакальчук настойчиво поинтересовалась его связями с конкурентами. Моя сумма выкупа приближается к миллиону, но я послала ВБ в интересное путешествие именно из-за этого скотского отношения к сотрудникам и покупателям, которым являлась с момента открытия ВБ.
    15 марта, Гость   Ответить
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