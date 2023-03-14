Такой день. Забастовка сотрудников Wildberries и обрушение крыши в доме XX века

Главные новости в Алтайском крае 14 марта

14 марта 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России 14 марта проходит массовая забастовка сотрудников Wildberries. Присоединились к ней и пункты выдачи заказов в Барнауле.

В городе не открылись несколько ПВЗ. На дверях висели объявления с похожими смыслами: "ПВЗ закрыт! До тех пор, пока не выплатят зарплату!"

Бастовать сотрудники Wildberries начали после того, как компания ввела новую систему штрафов за возвращённый клиентами повреждённый товар. Из-за этого в день выдачи зарплаты с некоторых работников в счёт штрафов списывали по 100%.

В Доме Лесневского на улице Ползунова, 56, обрушилась крыша.

Дом, построенный на стыке XIX и XX веков, ни разу не ремонтировался. В 2020 году мэрия начала расселение, но две семьи до сих пор живут здесь.

Замедлились процессы из-за споров жильцов с властями. Семью Бруевых не устроило то, на каких условиях их хотели выселить, люди пошли в суд, но и решение суда их не удовлетворило. Сейчас жильцы ожидают рассмотрения апелляционной жалобы. Состояться оно должно в конце марта.

В то же время дом продолжает ветшать. В одной из квартир рухнула крыша, а с потолка на первом этаже течёт.

15 и 16 марта в Алтайском крае, как и в других регионах страны, пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В первый день силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС переведут в повышенную готовность. Также, помимо прочего, будут отработаны алгоритмы действий в паводкоопасный период.

Во второй день, 16 марта, спасатели проведут тренировку по реагированию на ЧС в пожароопасный сезон.