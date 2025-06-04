Такой день. Задержание молодых людей, стрелявших по детской площадке, и массовое ДТП

Главное за 4 июня

04 июня 2025, 23:40, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от "Справедливой России – За правду" Евгения Боровикова и юрист партии Юрий Майер провели прием граждан в Панкрушихинском районе. Они приняли обращения по поводу отсутствия воды, некачественных дорог и пенсионных начислений.

Очевидцы рассказали amic.ru, что во дворе многоквартирного дома на улице Крупской, 145, в Барнауле вечером 3 июня произошел инцидент, который напугал весь район. По словам очевидцев, два парня с балкона квартиры на четвертом этаже открыли стрельбу по детской площадке. 15-летний мальчик получил ранение в ногу.

Позже полицейские установили личности стрелков – ими оказались молодые люди 2003 и 2004 годов рождения.

"У владельца, гражданина 2003 года рождения, изъята пневматическая винтовка, оружие направлено на экспертизу. Предположительно, он мог попасть в подростка. Установлено, что в момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в МВД.

В Бийске реанимационная бригада спасла двухлетнего мальчика, который проглотил таблетки, перепутав с конфетами. Инцидент случился, когда малыш находился под присмотром бабушки. Она вызвала скорую, медики промыли ребенку желудок и увезли в больницу.

Трем жителям Барнаула предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Члены организованной преступной группы "заработали" по меньшей мере 35 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2019 по май 2025 года члены ОПГ систематически совершали незаконные банковские операции. Они искали "клиентов" – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег.

В Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один из водителей.