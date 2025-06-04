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Были пьяны. В Барнауле нашли молодых людей, стрелявших по детской площадке

В результате стрельбы пострадал 15-летний мальчик

04 июня 2025, 18:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле полицейские установили личности двух молодых людей, причастных к стрельбе на улице Крупской, сообщили в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что во дворе многоквартирного дома на улице Крупской, 145, вечером 3 июня два парня с балкона квартиры на четвертом этаже открыли стрельбу по детской площадке. По словам очевидцев, 15-летний мальчик получил ранение в ногу.

Полицейские установили личности стрелков – ими оказались молодые люди 2003 и 2004 годов рождения. Их доставили в отдел полиции.

"У владельца, гражданина 2003 года рождения, изъята пневматическая винтовка, оружие направлено на экспертизу. Предположительно, он мог попасть в подростка. Установлено, что в момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проверка продолжается.

Барнаул Происшествия полиция

Комментарии 12

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Гость

18:49:30 04-06-2025

Мушку предлагаю не спиливать и вазелин не использовать

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Гость

19:24:24 04-06-2025

Что за поколение выросло, нелюди какие-то.

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серый

19:26:34 04-06-2025

в камеру их к уголовникам !

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Гость

19:51:18 04-06-2025

Может их просто отдать родителям детей, которые во дворе играли? И не городить огород

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гость

20:12:41 04-06-2025

Помнится, алкогольное опьянение усугубляет...

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Гость

00:14:23 05-06-2025

гость (20:12:41 04-06-2025) Помнится, алкогольное опьянение усугубляет...... да, так и есть. как и то, что сами не сдали и не открыли дверь сотрудникам полиции, то есть сопротивление оказали представителям власти

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Гость

23:05:29 04-06-2025

В парках Культуры и отдыха есть туры
Пусть месяц там отрабатывают с яблоком на башке.

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Гость

08:17:52 05-06-2025

Гость (23:05:29 04-06-2025) В парках Культуры и отдыха есть турыПусть месяц там отра... Так это уголовка, можно и присесть

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Гость

05:35:00 05-06-2025

Зря в пулевой стрельбе убрали упражнение "бегущий кабан"
Две мишеньки бы сгодились

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Элен без ребят

06:22:45 05-06-2025

они уже не станут людьми, что бы они не говорили, протрезвев. на зону их, к матёрым уголовникам за покушение на массовое убийство!

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Гость

07:46:48 05-06-2025

Руки им отрубить по самые уши, чтоб в будущем, даже если напьются, стрелять было нечем.

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ППШариков

09:46:10 05-06-2025

Дебилы обыкновенные...

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