Были пьяны. В Барнауле нашли молодых людей, стрелявших по детской площадке
В результате стрельбы пострадал 15-летний мальчик
04 июня 2025, 18:45, ИА Амител
В Барнауле полицейские установили личности двух молодых людей, причастных к стрельбе на улице Крупской, сообщили в региональном МВД.
Ранее сообщалось, что во дворе многоквартирного дома на улице Крупской, 145, вечером 3 июня два парня с балкона квартиры на четвертом этаже открыли стрельбу по детской площадке. По словам очевидцев, 15-летний мальчик получил ранение в ногу.
Полицейские установили личности стрелков – ими оказались молодые люди 2003 и 2004 годов рождения. Их доставили в отдел полиции.
"У владельца, гражданина 2003 года рождения, изъята пневматическая винтовка, оружие направлено на экспертизу. Предположительно, он мог попасть в подростка. Установлено, что в момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проверка продолжается.
18:49:30 04-06-2025
Мушку предлагаю не спиливать и вазелин не использовать
19:24:24 04-06-2025
Что за поколение выросло, нелюди какие-то.
19:26:34 04-06-2025
в камеру их к уголовникам !
19:51:18 04-06-2025
Может их просто отдать родителям детей, которые во дворе играли? И не городить огород
20:12:41 04-06-2025
Помнится, алкогольное опьянение усугубляет...
00:14:23 05-06-2025
гость (20:12:41 04-06-2025) Помнится, алкогольное опьянение усугубляет...... да, так и есть. как и то, что сами не сдали и не открыли дверь сотрудникам полиции, то есть сопротивление оказали представителям власти
23:05:29 04-06-2025
В парках Культуры и отдыха есть туры
Пусть месяц там отрабатывают с яблоком на башке.
08:17:52 05-06-2025
Гость (23:05:29 04-06-2025) В парках Культуры и отдыха есть турыПусть месяц там отра... Так это уголовка, можно и присесть
05:35:00 05-06-2025
Зря в пулевой стрельбе убрали упражнение "бегущий кабан"
Две мишеньки бы сгодились
06:22:45 05-06-2025
они уже не станут людьми, что бы они не говорили, протрезвев. на зону их, к матёрым уголовникам за покушение на массовое убийство!
07:46:48 05-06-2025
Руки им отрубить по самые уши, чтоб в будущем, даже если напьются, стрелять было нечем.
09:46:10 05-06-2025
Дебилы обыкновенные...