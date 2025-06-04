Были пьяны. В Барнауле нашли молодых людей, стрелявших по детской площадке

В результате стрельбы пострадал 15-летний мальчик

04 июня 2025, 18:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле полицейские установили личности двух молодых людей, причастных к стрельбе на улице Крупской, сообщили в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что во дворе многоквартирного дома на улице Крупской, 145, вечером 3 июня два парня с балкона квартиры на четвертом этаже открыли стрельбу по детской площадке. По словам очевидцев, 15-летний мальчик получил ранение в ногу.

Полицейские установили личности стрелков – ими оказались молодые люди 2003 и 2004 годов рождения. Их доставили в отдел полиции.

"У владельца, гражданина 2003 года рождения, изъята пневматическая винтовка, оружие направлено на экспертизу. Предположительно, он мог попасть в подростка. Установлено, что в момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проверка продолжается.