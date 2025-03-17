Такой день. Задержание убийцы, скрывавшегося на Алтае, и сотни барнаульских домов без воды

О главных событиях Алтайского края за 17 марта

17 марта 2025, 23:40, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Барнаула направил огнестрельное оружие на молодых людей, которые попросили его отойти от автомобиля.

Происшествие случилось в микрорайоне Восточный. Со слов очевидцев, парни пытались выехать с парковки, однако им помешал пьяный мужчина. Он встал позади автомобиля и начал демонстративно препятствовать движению. Далее, как утверждает автор поста, парни вышли из машины и попросили барнаульца отойти. Однако он достал оружие, чем напугал молодых людей.

В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве члена банды "Трифоновские". Он уехал из Приморья, где было совершено преступление, в 2003 году и до настоящего момента скрывался в столице Алтайского края.

На момент совершения преступления предполагаемому убийце, Евгению Манакову, было 24 года.

Прокурор через суд добился возврата денег рубцовской пенсионерке, которая перевела на счет неизвестного 5 млн рублей.

В ходе проверки городская прокуратура установила, что под влиянием обмана пожилая женщина отправила крупную сумму неизвестному. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в рамках расследования которого сотрудниками полиции был установлен владелец счета.

В Барнауле на улице Кулагина, 7, произошла авария на водопроводе. Устранить повреждение специалисты пообещали ориентировочно в 08:00 18 марта. До этого времени без холодной воды остались сотни барнаульских домов.

В Рубцовске свой столетний юбилей отметила ветеран труда Вера Федотовна Романцова.

Вера Федотовна родилась 15 марта в селе Зенковка Республики Казахстан, где окончила пять классов школы, а затем помогала родителям в колхозе. В годы Великой Отечественной войны работала счетоводом и кассиром, делая все для приближения Победы.

Суд признал виновным жителя Солтонского района, который воспользовался подобранной на улице картой несовершеннолетнего.

Как установило следствие, в октябре 2024 года подросток, приехавший из соседнего региона в гости к родственникам, потерял банковскую карту возле одного из магазинов в селе Солтон. Вскоре ее обнаружил местный житель.