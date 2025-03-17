Жительница Рубцовска отметила столетний юбилей
Вера Федотовна окружена заботой и вниманием
17 марта 2025, 20:40, ИА Амител
В Рубцовске свой столетний юбилей отметила ветеран труда Вера Федотовна Романцова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Поздравить именинницу пришли заместитель главы администрации города Александр Шашок, начальник управления социальной защиты населения Марина Ерошкина и заместитель председателя городского совета депутатов Валерий Никеев.
"Юбилярша с радостью встретила гостей, поблагодарила за поздравления и поделилась воспоминаниями", – говорится в материале.
Вера Федотовна родилась 15 марта в селе Зенковка Республики Казахстан, где окончила пять классов школы, а затем помогала родителям в колхозе. В годы Великой Отечественной войны работала счетоводом и кассиром, делая все для приближения Победы.
После войны Вера Федотовна трудилась на пищевом комбинате, а в 1960 году переехала к сестре в Рубцовск, где более 20 лет проработала на ремонтно-механическом заводе.
"Так сложилось, что своих детей у Веры Федотовны нет. Она помогала старшей сестре воспитывать племянников, и дети относились к ней с большим уважением", – отметили в мэрии.
Сейчас Вера Федотовна живет с внучатой племянницей, окруженная заботой и вниманием.
21:34:34 17-03-2025
Знаю ещё одну бабушку примерно с такой же биографией, 93 года, тоже детей нет. Может в этом причина долголетия?!
13:10:14 18-03-2025
Гость (21:34:34 17-03-2025) Знаю ещё одну бабушку примерно с такой же биографией, 93 год... Думаю, что в том числе и в этом тоже. Очень много примеров таких одиноких старушек долгожительниц. Видимо нервы целее...