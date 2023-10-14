Такой день. Задержка самолетов и уголовное дело из-за ДТП на остановке в Барнауле

Главное за 14 октября

14 октября 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Утром 14 октября Барнаул накрыл густой туман, из-за которого аэропорт не выпускал и не принимал самолеты. Некоторые рейсы были вынуждены садиться в Новосибирске.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, задержка с наибольшей продолжительностью свыше шести часов коснулась авиарейсов компаний "Аэрофлот" и "Сибирь" в Москву, а также Северный ветер" в Санкт-Петербург. Ведомство проводит проверку.

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором 13 октября автомобилист врезался в автобусную остановку на проспекте Строителей. В результате аварии тогда погиб один человек, еще пять пострадали.

Барнаульский зоопарк пополнится двумя новыми постояльцами. По словам директора "Лесной сказки" Сергея Писарева, утром 14 октября из Ростова-на-Дону на поезде Адлер – Барнаул выехали "два братца" – "шикарные байбаки". В краевую столицу они прибудут 17-го числа.

В Барнауле восстановили асфальтобетонное покрытие на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. Это необходимо для дальнейшего восстановления движения трамваев, следующих по маршрутам в микрорайон Восточный.