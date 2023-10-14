После ДТП на остановке в центре Барнаула возбудили уголовное дело
В отношении водителя избрали меру пресечения
14 октября 2023, 11:25, ИА Амител
Уголовное дело возбудили из-за ДТП на автобусной остановке в центре Барнаула, в котором погиб один человек и пятеро пострадали, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, авария случилась 13 октября на проспекте Строителей напротив гостиницы Барнаул. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в толпу людей. Автомобилист утверждает, что в его машине заклинило педаль газа. Сам в момент происшествия он был трезвым.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – рассказали в ведомстве.
Также добавили, что автомобиль водителя поместили на спецстоянку. В рамках расследования проведут комплекс экспертиз. Самому водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
15:17:28 14-10-2023
Каким образом педаль газа якобы заклинавшая, повлияла на то,что он в остановку въехал?! В голове у него заклинило... Сколько людей в Барнауле под колесами погибли и пострадали только за последнее время, уму непостижимо! То на пешеходном переходе, то вообще на остановку с людьми въезжают?! Кстати первоначально была версия озвучена,что ему плохо стало за рулем, но не прокатила видимо... Очень сочувствую пострадавшим и родственникам погибшего. Вот так из- за какого- то урода ,оборвалась еще одна человеческая жизнь .((
19:54:53 14-10-2023
Таких уродов на дорогах тысячи. Вопрос - откуда они берутся? Ответ - это попустительство ГИББД и медкомиссий, которые, не глядя, выдают справки. Каждое нарушение - штраф, т.е. пополнение казны. А то, что люди гибнут и травмируются - это не их забота. Автомобили стали более "агрессивными", а водители - более молодыми и тупыми. 90% водятлов не понимают, что при скорости 72 км/ч за 1 секунду авто проезжает 20 метров. За 1 секунду сделать человек не успеет - ни водитель, ни пешеход. При торможении с учетом трения 10 метров вы ещё успеете проехать и провести на капоте человека или сбить его, отбросив на эти 10 метров. Водителей автобусов за агрессивную езду надо вообще лишать прав лет на 5-10 для профилактики, чтобы ходули свои разминали и башкой подумали.
13:23:33 15-10-2023
Гость (19:54:53 14-10-2023) Таких уродов на дорогах тысячи. Вопрос - откуда они берутся?... каждый тупой водятел - 100% недоразвитый бараноход. Только с воспитания баранов начнётся культура вождения
17:42:48 15-10-2023
А частный инструктор имеет права вести деятельность учебную по закону Коап РФ? На такие вопросы отвечать ...
13:47:42 16-10-2023
Татьяна (17:42:48 15-10-2023) А частный инструктор имеет права вести деятельность учебную ... Нелегальный автоинструктор. Ищет доверчивых граждан и обучает их вождению на свой страх и риск. Такая деятельность чревата наказанием в виде штрафа в размере 5-15 тысяч рублей для ученика и 30 тысяч рублей для нелегального инструктора (пункты 1 и 3 статьи 12.7 КоАП). Почему штраф? Потому что такая учебная езда есть не что иное, как управление без водительских прав и передача управления транспортным средством лицу без водительских прав. Да еще и налоговая может заинтересоваться таким инструктором. Штраф от налоговой в 10 раз больше, чем от ГИБДД. Как минимум у него должно быть официальное трудоустройство в автошколу. А у нас в Барнауле, да и не только тысячи таких выходцев, видимо некому проверить их. Лучше этот вопрос им задать, может меньше дтп будет!
13:42:02 16-10-2023
Amic, с этим вопросом что надо делать, когда заклинило газ лучше обратитесь к специалистам в автошколы, с лицензией, а не к Сергею Волобуеву, который ведёт "политику антиавтошколы". Он наверно на практике такое точно не отрабатывает и вообще заинтересован больше в своём продвижении, нежели в безопасности на дорогах.