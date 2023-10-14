После ДТП на остановке в центре Барнаула возбудили уголовное дело

В отношении водителя избрали меру пресечения

14 октября 2023, 11:25, ИА Амител

Авто влетело в остановку с людьми / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уголовное дело возбудили из-за ДТП на автобусной остановке в центре Барнаула, в котором погиб один человек и пятеро пострадали, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, авария случилась 13 октября на проспекте Строителей напротив гостиницы Барнаул. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в толпу людей. Автомобилист утверждает, что в его машине заклинило педаль газа. Сам в момент происшествия он был трезвым.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что автомобиль водителя поместили на спецстоянку. В рамках расследования проведут комплекс экспертиз. Самому водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.