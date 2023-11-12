Такой день. Закладчики в лесу и тело во дворе

Главные новости в Алтайском крае 12 ноября

12 ноября 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о том, что закладчики облюбовали популярное место для прогулок.

По словам автора сообщения, по дорожке около Тропы здоровья часто гуляют люди, но теперь горожане стали замечать здесь обрывки изоленты, пипетки и кучу рытвин.

Кроме того, как отмечают гуляющие, за полтора часа у тропы заметили около 15 человек, роющихся под деревьями.

Тело человека обнаружили во дворе барнаульской многоэтажки.

По словам автора сообщения, труп лежал на улице с раннего утра. Горожанка призналась, что едва не наступила на него, потому что не увидела в темноте.

На месте работают сотрудники полиции, причина смерти устанавливается.

Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае продлится до 30 декабря, но привиться можно будет и после этого.

По последним данным, запас вакцины в крае составляет более 175 тысяч доз. При этом до конца ноября поставят еще почти 39 тысяч доз препарата для детей.