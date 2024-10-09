Такой день. Закрытие Rostic's в "Мире" и режим ЧС по просьбе аграриев
Главные новости в Алтайском крае 9 октября
09 октября 2024, 23:40, ИА Амител
Губернаторы Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей обратились в Минсельхоз РФ с просьбой о введении режима ЧС межрегионального уровня.
Установление такого уровня ЧС позволит аграриям рассчитывать на федеральную поддержку.
В ближайшее воскресенье, 13 октября 2024 года, в Барнауле могут полностью перекрыть движение сразу на четырех трамвайных переездах. Речь идет об участках на пересечении ул. Северо-Западной с улицами Юрина, Гущина, Смирнова и Солнцева. В администрации города обещают ближе к установленному сроку дать дополнительную информацию для жителей о временном изменении трамвайных маршрутов.
Причина перекрытия – ремонт дороги на улице Северо-Западной, который проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).
В Барнауле до декабря закрыли ресторан сети Rostic's, расположенный в здании кинотеатра "Мир" на площади Победы. В помещении будут делать ремонт.
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