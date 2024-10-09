Будет ли в Алтайском крае бабье лето в конце октября?

По данным синоптиков, в 20-х числах ожидается потепление, однако погодные сервисы не столь оптимистичны

09 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1217409

В Сибири ожидается уже третье "бабье лето". По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, к концу октября температура воздуха может подняться до +17 градусов, пишет "КП-Новосибирск".

"После периода с ночными заморозками, который наблюдался в начале октября, в 20-х числах ожидается изменение погоды. Дневная температура будет колебаться от +5 до +17 градусов, а ночная – от -7 до +5 градусов", - пишет издание.

При этом, если говорить о Новосибирске, прогнозы различных погодных сервисов не совпадают с данными синоптиков. Например, "Яндекс.Погода" и Gismeteo прогнозируют температуру от 0 до +3 градусов днем.

Погода в Барнауле в октябре

В Алтайском крае ситуация примерно такая же. Погода во второй половине октября будет облачной и пасмурной. Солнечных дней, по данным "Яндекс.Погоды", будет мало и температура не превысит +3 градусов. А в конце месяца и вовсе ожидается снег.

Прогноз погоды на октябрь на сайте Gismeteo отличается не особо. Расхождение только в температуре воздуха, но максимум на пару градусов. Самыми теплыми днями ожидаются 20 и 21 октября: будет +6 градусов. В последние дни второго осеннего месяца начнет падать снег.