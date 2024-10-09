В Барнауле из-за ремонта дороги могут перекрыть сразу четыре трамвайных переезда

До конца октября в столице Алтайского края ремонт дорог по национальному проекту БКД должен быть завершен

09 октября 2024, 17:31, ИА Амител

Трамвай в Барнауле /Иллюстративное фото из архива amic.ru

В ближайшее воскресенье, 13 октября 2024 года, в Барнауле могут полностью перекрыть движение сразу на четырех трамвайных переездах. Речь идет об участках на пересечении ул. Северо-Западной с улицами Юрина, Гущина, Смирнова и Солнцева. В администрации города обещают ближе к установленному сроку дать дополнительную информацию для жителей о временном изменении трамвайных маршрутов.

Причина перекрытия – ремонт дороги на улице Северо-Западной, который проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). В настоящий момент работы на этом участке отстают от намеченного графика, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

В числе основных причин – неустойчивая погода летом и дефицит специалистов. Но власти нашли решение этого вопроса. На проблемный участок хотят вывести сразу несколько подрядчиков.

"На улице Севере-Западной работы отстают от графика. Причинами отставания стали залповые ливневые дожди. Помимо этого, подрядчик столкнулся с нехваткой персонала на объекте. Учитывая, что дорожно-строительный сезон подходит к концу, решено на данном объекте объединить силы четырех подрядчиков. В настоящее время к работам уже подключились МБУ "Автодорстрой" города Барнаула, ООО "Патай", также на объект выйдет ООО "Мостик", – сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту.

Вячеслав Франк поддержал это решение и поблагодарил подрядчиков за готовность помочь. А также поручил ускорить темпы выполнения работ. По распоряжению главы города они должны быть завершены до конца октября.

Глава Барнаула Вячеслав Франк проводит совещание по выполнению работ в рамках нацпроекта БКД / Фото: barnaul.org

Вопрос по выполнению работ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) обсуждали в администрации Барнаула 8 октября. Совещание провел глава Барнаула Вячеслав Франк. Участие приняли заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко, руководители подрядных организаций, а также специалисты профильного комитета.

На данный момент на шести дорожных объектах в Барнауле ведутся работы по национальному проекту БКД, сообщил Валерий Ведяшкин. Речь идет об участках на улицах Гущина, Северо-Западной, Ярных, 65 лет Победы и мосту через реку Барнаулку по переулку Ташкентскому (согласно планам, переулок будет сдан в 2025 году. – Прим. ред.).

Кроме того, под особым контролем администрации идет строительство дороги на улице Сергея Семенова. Напомним, средства на ее строительство выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Работы планируется завершить также до конца октября.

Сколько всего дорог отремонтируют в Барнауле в 2024 году?

В 2024 году в рамках нацпроекта в Барнауле строят и приводят в порядок 19 участков дорог общей протяженностью 24,2 км. В их числе строительство дороги по ул. 280-летия Барнаула, от ул. 65 лет Победы до ул. Попова, реконструкция моста по пер. Ташкентскому и завершение строительства автомобильной дороги по ул. 65 лет Победы от ул. Сергея Семенова до Павловского тракта.