Такой день. Завершение выборов и празднование Масленицы

Главные новости в Алтайском крае 17 марта

17 марта 2024, 22:31, ИА Амител

Фото с избирательного участка / amic.ru

Масштабное празднование Масленицы прошло в барнаульском парке "Лесная сказка". Разными забавами гостей развлекали с 12 часов дня.

В парке прошли соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, состязания на ловкость и силу, гадания и много других разных русских забав и развлечений.

Также праздничную программу представили различные творческие коллективы города.

В Алтайском крае закрылись избирательные участки. Третий день выборов подошел к концу.

Активнее всего голосовали: Алейский район, ЗАТО Сибирский и Кулундинский район. Также явка 65% и более отмечалась в девяти муниципальных районах и округах: Тюменцевский, Родинский, Кытмановский, Суетский, Краснощековский, Заринский, Петропавловский, Рубцовский и Завьяловский районы.

Масштабные проводы зимы прошли 17 марта в барнаульском парке "Изумрудный". Благодаря по-настоящему весенней солнечной погоде на Масленицу в парк пришли десятки тысяч человек. Для них на протяжении трех часов на сцене выступали артисты и творческие коллективы. Также гости участвовали в различных розыгрышах и могли продемонстрировать свою богатырскую силу.

