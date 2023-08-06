Такой день. "Земляки" и капитальный ремонт больницы в Барнауле

Главные новости в Алтайском крае 6 августа

06 августа 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульскую городскую больницу № 4 имени Н.П. Гулла (также известна как "Стройгаз") в ближайшем будущем капитально отремонтируют. Это следует из данных портала госзакупок, где опубликован конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Как указано в медицинском задании, составленном руководством больницы, ремонт будут проводить на всех четырех этажах, а также в подвале больницы. Кроме того, работы предполагается проводить и в здании поликлиники, которое относится к больнице и соединено с ней переходом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль "Земляки", который проводится в память о погибшем Михаиле Евдокимове. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Томенко призвал жителей Алтайского края к единению. Он напомнил, что Михаил Евдокимов гордился тем, что он с Алтая. А песню в его исполнении "Алтай для меня – это Родина" считают неофициальным гимном края. Виктор Томенко призвал всех активно работать на благо Алтайского края и пообещал приложить все усилия, чтобы регион, который он возглавляет, процветал и развивался.

В Барнауле ребенок выпал из окна многоэтажного дома.

По словам автора сообщения, очевидец увидел, как девочка падает из окна многоэтажки на улице Анатолия. Мужчина вызвал скорую помощь, пострадавшая жива, ее доставили в больницу.

При этом местные говорят, что в семье, где проживала девочка, взрослые часто выпивали, а соседи обращались в ПДН.