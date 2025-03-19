Такой день. Жалобы на круглосуточные отключения воды и ДТП с автобусом

О главных событиях Алтайского края за 18 марта

19 марта 2025, 00:37, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на Змеиногорском тракте автобус сбил мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

59-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал на 76-летнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Мартыново Ельцовского района Алтайского края.

Огонь потушили на площади около 100 кв. м. Горели стены, крыша и вещи. Работали на месте семь специалистов на двух единицах техники.

Жителей Барнаула во вторник утром порадовал первый весенний дождь. Впрочем, не все оценили такую романтику, менее впечатлительными оказались те, кто вышел на улицы города. Приходится обходить лужи, выбирать места, где поменьше грязи, и уворачиваться от брызг из-под колес автомобилей.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после сообщений о возможном нарушении прав жителей барнаульского поселка Восточного.

Хабарский районный суд Алтайского края вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной рубке деревьев.

Суд установил, что в августе 2024 года "дровосек", не имея разрешения, спилил пять берез в лесном массиве Знаменского лесничества. Затем он перевез древесину домой на мотоблоке с прицепом.