Такси "Максим" подаст апелляцию на решение суда о "запрете" сервиса в Барнауле

Суть запретов пока неизвестна, но это станет понятно после получения документа с решением суда

10 декабря 2025, 17:20, ИА Амител

Автомобиль такси в Барнауле / Фото: amic.ru

Такси "Максим" ждет документ с решением суда, в котором будет изложена суть запретов, чтобы ознакомиться и подать апелляционную жалобу, сообщили amic.ru в сервисе.

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что "деятельность ООО "Максим-Барнаул" признана незаконной и создающей опасность причинения вреда в будущем". Соответствующее решение 5 декабря принял Индустриальный районный суд города Барнаула, опубликовала его объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.В сообщении пресс-службы судов указывается, что иск был "о признании деятельности незаконной и запрете деятельности" такси и решением суда эти "заявленные требования удовлетворены в полном объеме".

При этом указывается, что ООО "Максим-Барнаул" "запрещено заключать договоры об оказании информационных услуг на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, с лицами, не имеющими разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", а также "запрещено передавать получаемые заказы <...> лицам, не имеющими разрешений".

В итоге стало непонятно: запретили деятельность сервиса в Барнауле или запретили работать конкретно с теми водителями, которые не имеют разрешений.

В сервисе указали, что суть запретов им пока неизвестна, но это станет понятно после получения документа с решением суда.

«Пока известно только то, что Индустриальный районный суд Барнаула удовлетворил требования прокурора. Текст решения еще не готов, именно в нем суд должен точно изложить результат рассмотрения дела и суть запретов. Ждем документ, чтобы ознакомиться и подать апелляционную жалобу. Сервис продолжает работать», – пояснили в пресс-службе сервиса.

Ранее в сервисе отметили, что поводом для иска стала некая проверка в отношении ООО "Максим-Барнаул", однако "сама проверка проведена с нарушением закона".

«Давление на сервис – это давление на горожан, их повседневную жизнь и социальное благополучие», – прокомментировал ситуацию Максим Шушарин, директор управляющей организации сервиса "Максим".

В сервисе также уточнили, что "Максим" функционирует в Барнауле уже 16 лет и на данный момент обеспечивает работой более 30 тыс. водителей. В 2024 году через сервис в Алтайском крае было совершено 10,5 млн поездок, перевезено более 17 млн пассажиров, при этом произошло всего пять ДТП с пострадавшими – это 0,00005% от всех поездок.