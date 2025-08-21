В Барнауле сервис такси "Максим" ответил на иск прокуратуры фразой "усилилось давление"
В компании отметили, что поводом для иска названа некая проверка
В сервисе такси "Максим" заявили, что компанию пытаются устранить с рынка Алтайского края.
«19 августа барнаульский офис сервиса "Максим" получил запрос от УМВД по городу Барнаулу по факту проведения сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверки в отношении ООО "Максим-Барнаул". Мы считаем это продолжением давления на деятельность компании с целью устранения ее с рынка Алтайского края», – сообщили в отделе по связям с общественностью сервиса "Максим".
Ранее сообщалось, что барнаульская прокуратура подала в Индустриальный районный суд иск против местного филиала службы заказа такси "Максим". Деятельность компании требуют признать незаконной, ссылаясь на риски для неопределенного круга лиц. Проще говоря, деятельность этого сервиса, по мнению прокуратуры, представляет опасность для клиентов.
В сервисе отметили, что поводом для иска названа некая проверка в отношении ООО "Максим-Барнаул".
«Однако сама проверка проведена с нарушением закона, и мы оспариваем ее в Арбитражном суде Алтайского края», – говорится в сообщении.
В компании указали, что в 2024 году через сервис "Максим" в Алтайском крае было совершено 10,5 млн поездок, перевезено более 17 млн пассажиров. При этом за год произошло всего пять ДТП с пострадавшими – это 0,00005% (пять стотысячных процента) от всех поездок.
«Ни одного случая по причине опьянения водителя или неисправности автомобиля. Все пострадавшие получили компенсации на общую сумму 2,46 млн рублей. Это уровень безопасности, сравнимый с лучшими показателями отрасли», – подчеркнули в сервисе.
Также уточнили, что сервис функционирует в Барнауле уже 16 лет и на данный момент обеспечивает работой более 30 тыс. водителей.
«Мы не понимаем, кому и зачем понадобилось пытаться лишить жителей Алтайского края привычного и безопасного сервиса. Мы будем защищать право жителей пользоваться доступным транспортом и право водителей зарабатывать честным трудом. Давление на сервис – это давление на горожан, их повседневную жизнь и социальное благополучие», – прокомментировал ситуацию Максим Шушарин, директор управляющей организации сервиса "Максим".
14:15:08 21-08-2025
Врёт МАКСИМ. Нагло врет!
Неоднократно приезжали водители в подпитии, которые и города не знают.
По принципу - покажи куда ехать и довезу.
Знакомая несколько лет назад поехав на такси Максим попала в ДТП. Получила травмы, перенесла несколько операций по восстановлению повреждённых ног. Была вина водителя сервиса. Водителем был действующий сотрудник полиции. Страховки не оказалось. Никаких компенсаций даже в судебном порядке получить не удалось.
Самый отстойный сервис такси.
15:41:07 25-08-2025
Гость (14:15:08 21-08-2025) Врёт МАКСИМ. Нагло врет! Неоднократно приезжали водители... Пруф?
14:39:31 21-08-2025
Яшкино давление
15:02:56 21-08-2025
Гость (14:39:31 21-08-2025) Яшкино давление... 100% крупного агрегатора.
Скажу как действующий подрабатывающий по утрам таксист без разрешения на такси. Так как можно по разовому договору.
Тут зависит от людей, и неважно, какой будет агрегатор. Цены у Максима действительно ниже федерального агрегатора на букву Я, тут даже говорить на эту тему смысла нет.
Люди садятся и говорят: «Ой, спасибо, что взяли заказ, а то Я вызвали, они приехали и сказали: «До свидания».
Либо надо ценник делать на одном уровне, либо умерить аппетиты федеральных агрегаторов.
По машинам да, есть разница. В Я почти все новые, но ломить ценник со спального района Индустриального до вокзала в 750-800р в плохую погоду — это неправильно.
На эту тему можно долго рассуждать.........
Давят Максимку, к бабке не ходить.
22:08:50 21-08-2025
Гость (15:02:56 21-08-2025) 100% крупного агрегатора.Скажу как действующий подрабаты... Тоже работаю в Максимке, порой просто благотворительность, а не работа в плюс. Не знаю, как в Я с оплатой заказов для водителей, но для пассов, несомненно плюс в пользу Макса.
15:17:38 21-08-2025
Видимо я лучшего такси не видел. Всегда пользовался Такси Максим. Скажите пожалуйста из какой компании вызывать такси чтобы прям понять вот он уровень? Цена вопроса не вопрос.
15:28:14 21-08-2025
Гость (15:17:38 21-08-2025) Видимо я лучшего такси не видел. Всегда пользовался Такси Ма... Вот-вот. Какую......
20:08:31 21-08-2025
Гость (15:17:38 21-08-2025) Видимо я лучшего такси не видел. Всегда пользовался Такси Ма... Такси Город. Сравните
12:41:49 22-08-2025
Гость (20:08:31 21-08-2025) Такси Город. Сравните... 2016 - 2019 это да, это был Сервис с Большой буквы - Грамотные, вежливые водители, новейшие Камри и Лексусы, а сейчас..., сейчас Макс или Я, но не Г
15:51:03 21-08-2025
Ну!
Кто тут радеет за капитализм!?...
Вот он во всей своей красе!...
Крупняк съедает меньших...! В погоне за прибылью... Потому что рынок давно уже поделён, и цены устаканились, но ни кто не ставит себе в планы работать с уменьшением прибыли или даже в минус!
18:31:19 21-08-2025
У водил это такси принцип: хочу еду, не хочу - еду. У меня был предзаказ ночью, надо было приехать четко ко времени. Голос по телефону ответил: поиск такси на ваш заказ продолжается. В шею гнать с рынка таких работников🤬
23:35:43 21-08-2025
Они типа дешевле, но без надбавки не приедут. По факту одинаковые цены, не смешите, только время теряешь на торги.