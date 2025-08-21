В Барнауле сервис такси "Максим" ответил на иск прокуратуры фразой "усилилось давление"

В компании отметили, что поводом для иска названа некая проверка

21 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В сервисе такси "Максим" заявили, что компанию пытаются устранить с рынка Алтайского края.

«19 августа барнаульский офис сервиса "Максим" получил запрос от УМВД по городу Барнаулу по факту проведения сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверки в отношении ООО "Максим-Барнаул". Мы считаем это продолжением давления на деятельность компании с целью устранения ее с рынка Алтайского края», – сообщили в отделе по связям с общественностью сервиса "Максим".

Ранее сообщалось, что барнаульская прокуратура подала в Индустриальный районный суд иск против местного филиала службы заказа такси "Максим". Деятельность компании требуют признать незаконной, ссылаясь на риски для неопределенного круга лиц. Проще говоря, деятельность этого сервиса, по мнению прокуратуры, представляет опасность для клиентов.

В сервисе отметили, что поводом для иска названа некая проверка в отношении ООО "Максим-Барнаул".

«Однако сама проверка проведена с нарушением закона, и мы оспариваем ее в Арбитражном суде Алтайского края», – говорится в сообщении.

В компании указали, что в 2024 году через сервис "Максим" в Алтайском крае было совершено 10,5 млн поездок, перевезено более 17 млн пассажиров. При этом за год произошло всего пять ДТП с пострадавшими – это 0,00005% (пять стотысячных процента) от всех поездок.

«Ни одного случая по причине опьянения водителя или неисправности автомобиля. Все пострадавшие получили компенсации на общую сумму 2,46 млн рублей. Это уровень безопасности, сравнимый с лучшими показателями отрасли», – подчеркнули в сервисе.

Также уточнили, что сервис функционирует в Барнауле уже 16 лет и на данный момент обеспечивает работой более 30 тыс. водителей.