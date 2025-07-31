Барнаульская прокуратура подала иск против службы такси "Максим"

В ведомстве считают, что она представляет угрозу для безопасности пассажиров

31 июля 2025, 21:59, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

Индустриальный районный суд Барнаула принял к рассмотрению исковое заявление от прокуратуры, направленное против местного филиала службы заказа такси "Максим". Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, деятельность компании требуют признать незаконной, ссылаясь на риски для неопределенного круга лиц.

Прокурор Индустриального района обосновал свой иск тем, что компания "Максим-Барнаул" может передавать заказы водителям, которые не имеют разрешения на перевозку пассажиров, могут не проходить медицинские осмотры, а их машины — проверки технического состояния. Подобная практика, по мнению государственного обвинения, представляет опасность для клиентов.

Суд в ближайшее время решит, будет ли иск принят к рассмотрению.

Напомним, что фирма "Максим-Барнаул" была зарегистрирована в 2015 году. Как сообщает "Атмосфера", учредителями выступили Олег Шлепанов и Максим Белоногов, а управлением занимается компания "Управление регионами". В 2024 году чистая прибыль составила порядка 9 млн рублей.