Барнаульская прокуратура подала иск против службы такси "Максим"
В ведомстве считают, что она представляет угрозу для безопасности пассажиров
31 июля 2025, 21:59, ИА Амител
Индустриальный районный суд Барнаула принял к рассмотрению исковое заявление от прокуратуры, направленное против местного филиала службы заказа такси "Максим". Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, деятельность компании требуют признать незаконной, ссылаясь на риски для неопределенного круга лиц.
Прокурор Индустриального района обосновал свой иск тем, что компания "Максим-Барнаул" может передавать заказы водителям, которые не имеют разрешения на перевозку пассажиров, могут не проходить медицинские осмотры, а их машины — проверки технического состояния. Подобная практика, по мнению государственного обвинения, представляет опасность для клиентов.
Суд в ближайшее время решит, будет ли иск принят к рассмотрению.
Напомним, что фирма "Максим-Барнаул" была зарегистрирована в 2015 году. Как сообщает "Атмосфера", учредителями выступили Олег Шлепанов и Максим Белоногов, а управлением занимается компания "Управление регионами". В 2024 году чистая прибыль составила порядка 9 млн рублей.
22:29:18 31-07-2025
А басмачи с других агрегаторов что то проходят, перед выездом ?
22:31:11 31-07-2025
Яндекс типа не при делах? 😎
22:37:55 31-07-2025
Вот и началась монополизация рынка!...
Толи ещё будет...
23:02:41 31-07-2025
Гость (22:37:55 31-07-2025) Вот и началась монополизация рынка!...Толи ещё будет...... Так уже принял , что такси может быть только Жигули . Сейчас Сбер выдаст сам себе кредит с гос поддержкой и возьмёт у ВАЗа Жигули выпущенные с гос поддержкой. И будет сбер-такси, а конкуренты им не нужны
22:59:43 31-07-2025
Предыдущие 10 лет прокуратура не знала о существовании такой службы. И да там по мимо Яндекса ещё есть всякие Везёт и т.д.
Но про них ещё не известно не определенному кругу лиц
10:51:01 01-08-2025
Гость (22:59:43 31-07-2025) Предыдущие 10 лет прокуратура не знала о существовании такой...
до всех доберутся, не переживайте