Тарологи и ясновидящие. Лучшие сериалы о детективах с необычными способностями

Подборка от amic.ru

12 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Кадр из сериала "Расклад на убийство" / Фото: ТВ3

Чтобы раскрыть некоторые преступления, нужно быть не просто гениальным сыщиком, но и обладать необычным даром. Например, иметь уникальный нюх, быть прекрасным математиком, считывать ложь по выражению лица или говорить с умершими. Именно это помогает детективам из нашей сериальной подборки распутывать самые запутанные дела. Они не просто следователи, а настоящие супергерои в детективной вселенной.

Криминалист-таролог

"Расклад на убийство" (2025)

Обычно по Таро гадают на любовь или профессиональное будущее, но полицейский в отставке Вера (София Хандамирова) делает расклады на убийства. Расследовать даже самые сложные преступления Вере помогает ее умершая мать, к которой с помощью карт обращается следователь. Однако все вокруг – муж Олег (Максим Митяшин), тоже полицейский, и его начальник, полковник Колпин (Сергей Горобченко) – отрицают эффективность ее метода и скептически относятся к такому увлечению. Но Вера все же доверяет своему дару и, ведя расследование, учитывает не только имеющиеся реальные факты, но и то, что скрыто от глаз обычного человека.

Смотрите четырехсерийный детектив "Расклад на убийство" 13 апреля в 19:10 – только на ТВ-3.

Криминалист с ментальным зрением

"Лиса" (2024)

Криминалист Вера Лисицына (Олеся Фаттахова) в ходе несчастного случая, сильного удара по голове, обретает суперспособность – ментальное зрение, которое помогает ей видеть, когда человек врет. Теперь ее невозможно обмануть. Дар помогает Вере щелкать преступления, как орешки. Однако в какой-то момент это стало мешать ей в личной жизни – теперь она не может доверять даже самым близким.

Следователь с математической дедукцией

"Что и требовалось доказать" (2016, 2022)

Майор полиции Ширяев (Денис Шведов) знакомится с ученым-математиком… с психическим уклоном – Дмитрием Штоппелем (Тимофей Трибунцев). Он предлагает следователю необычные методы расследования дел: с помощью формул, теорем и математических закономерностей просчитывать следующие шаги серийных преступников и обезвреживать их. Единственная формула, которую пока не вывел профессор Штоппель, – это формула счастливой любви.

Детектив-ясновидящий

"Менталист" (2008–2015)

Патрик Джейн (Саймон Бейкер) – консультант в отделе убийств. Он обладает остротой ума и уникальной наблюдательностью. Джейн настолько хорошо анализирует людей и видит важные детали на месте преступления, что складывается такое ощущение, что он читает мысли или что он ясновидящий. Джейн обаятельный, беззаботный и жизнерадостный человек. Однако за его оптимистичностью скрывается большая внутренняя боль, о которой он вспоминает каждый раз, когда возвращается домой.

Следователь – разоблачитель лжи

"Обмани меня" (2009–2011)

Чтобы разоблачить ложь, Доктору Лайтману достаточно двухминутного разговора с человеком. Он обращает внимание на все – на мимические морщины, блеск глаз и любые неосторожно сказанные слова, которые могут выдать даже тщательно скрываемую правду. Обмануть его невозможно – именно он спасает от тюрьмы по-настоящему невинных людей, а преступников беспощадно отправляет за решетку. Окружающим стоит внимательнее следить за своей мимикой, ведь он видит правду, которая "написана на лицах".

Следователь с тонким обонянием

"Нюхач" (2013–2019)

Никто не знает его имени, ведь все давно привыкли звать его просто Нюхач (Кирилл Кяро). Он обладает тонким нюхом и может "прочувствовать" даже самые мельчайшие детали убийства, ведь "у каждого преступления есть свой запах". Для него не существует нераскрываемых дел. Единственное, что не поддается его таланту, – это отношения, которые никак не складываются у Нюхача с женщинами и близкими людьми.

Детектив с острым слухом

"Шуберт" (2018)

Александр Бартенев (Алексей Воробьев) обладает настоящим музыкальным даром – у него прекрасный слух. По одной записи диктофона он может точно определить, где, когда и в какое время это происходило. Такая особенность появилась у него не просто так – Александр болен гиперакузией, врожденным заболеванием, которое провоцирует чувствительность к звукам и мешает нормально жить. Однако герою предстоит превозмочь себя и пережить муки тоски по погибшей жене Ольге, которая оставила для него множество посланий и подсказок.