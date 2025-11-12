Ранее регоператор пользовался арендованной техникой, которая периодически ломалась

12 ноября 2025, 15:55, ИА Амител

Работа новой техники "ТКО-Сервис" / Фото: minstroy.alregn.ru

У регоператора по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в Каменской и Рубцовской зонах Алтайского края "ТКО-Сервис" на маршруты вышла новая техника. Ранее компания обслуживала жителей районов на арендованной технике. Теперь же с привлечением средств Алтайского краевого лизингового фонда и благодаря участию в программе, реализуемой Минприроды России с АО "Росагролизинг", автопарк "ТКО-Сервис" пополнился 31 машиной. На линии работает 20 мусоровозов с боковой погрузкой, три бункеровоза и восемь мусоровозов с задней погрузкой, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

"Создавало неудобства"

По информации ведомства, ранее арендованная техника регоператора часто ломалась из-за износа деталей и недостаточного ухода. Поэтому необходимо было обеспечить Каменскую и Рубцовскую зоны новыми и современными машинами.

«Арендованный спецтранспорт мог ломаться прямо на маршруте, препятствуя своевременному и качественному сбору ТКО на территориях. Из-за низкой эффективности механизмов загрузки отходы накапливались на площадках, что создавало неудобства жителям и ухудшало санитарную обстановку», – прокомментировали в пресс-службе регионального Минстроя.

Новую технику уже оценили жители многоэтажного дома на улице Осипенко в Рубцовске. Старшая по дому Лидия Чеботарева отметила, что теперь ТКО с контейнерной площадки вывозят ежедневно и согласно графику.

Работа новой техники "ТКО-Сервис" / Фото: minstroy.alregn.ru

Техника была создана на базе автомобилей КамАЗ с установками Ряжского авторемонтного завода. На транспорте установили системы ГЛОНАСС и "Платон", чтобы контролировать работу машин и составлять логистические маршруты по городам и селам в Рубцовской и Каменской зонах, пояснили в пресс-службе министерства.

«В населенных пунктах Каменской и Рубцовской зон установлены разные типы контейнеров. Чтобы регоператор обслуживал каждую контейнерную площадку, техника приобретена с разными типами погрузки. Только в городе Рубцовске больше тысячи контейнеров для сбора ТКО. Также мы в этом году установили здесь шесть бункеров», – отметила начальник подразделения "ТКО-Сервис" в Рубцовске Олеся Ходцева.

Без серьезных сбоев

В начале 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству создать организацию по обращению с ТКО, которая сможет работать в Каменской и Рубцовской зонах. Тогда он отметил, что поводом для решения стала непростая ситуация в этих зонах, где зимой не состоялись конкурсы по выбору регоператора, так как заявки на них никто не подал.

«Новая организация, согласно заключениям специалистов, должна сделать работу с ТКО более надежной и предсказуемой. Этим механизмом успешно пользуются в некоторых регионах нашей страны. Важно, чтобы были детально проработаны все нюансы – этим займется Министерство строительства и ЖКХ края. Речь идет и об организационных вопросах, и о четком определении потребностей такой организации, например, в технике, в том числе в машинах для вывоза мусора», – отметил тогда Томенко.

Водитель техники / Фото: minstroy.alregn.ru

В итоге при участии правительства Алтайского края была создана компания "ТКО-Сервис". 16 апреля краевой Минстрой заключил с ней соглашение, по которому с 1 мая 2025 года по 31 декабря 2034-го года оператор будет вывозить ТКО из Рубцовской и Каменской зон. Несмотря на традиционное весеннее увеличение отходов на контейнерных площадках в полтора раза, серьезных сбоев на первых этапах работы регоператор не допустил, подчеркнули в пресс-службе Минстроя Алтайского края.

На данный момент регоператор обслуживает более 360 тысяч жителей Алтайского края. 240 тысяч из них живет в населенных пунктах Рубцовской зоны и 97 тысяч человек – Каменской зоны. А именно "ТКО-Сервис" работает в Баевском, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском, Шелаболихинском, Волчихинском, Егорьевском, Краснощековском, Курьинском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Третьяковском, Угловском и в Змеиногорском районах, а также в городе Рубцовске.