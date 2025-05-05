Новый "мусорный" оператор приступил к работе в Рубцовской зоне

Размер платы за май и последующие месяцы останется прежним

05 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Мусор на полигоне / Фото Вячеслав Мельников, amic.ru

С 1 мая в Рубцовске начал работу новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в городской администрации.

Теперь мусор с территории муниципалитетов Рубцовской зоны вывозит ООО "ТКО-Сервис". Соответствующее соглашение заключили 16 апреля.

Для начала работы нового регоператора заключены договоры с перевозчиками: для обслуживания двух зон привлекли 41 единицу спецтехники.

В мэрии подчеркнули, что сумма оплаты за май и последующие месяцы для рубцовчан не изменится. Она составит 76,73 рубля с потребителя, проживающего в частном секторе, и 74,21 рубля – с жителя многоквартирного дома.

Напомним, соглашения с ООО "ТКО-Сервис" заключил Минстрой Алтайского края для вывоза мусора в Рубцовской и Каменской зонах. В начале 2025 года глава региона Виктор Томенко поставил задачу создать организацию по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая сможет работать в муниципалитетах как региональный оператор. Компания будет вывозить мусор из вышеперечисленных зон до 31 декабря 2034 года.