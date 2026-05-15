Тепло уходит вразнос. В СГК объяснили, почему Бийску нужно навести порядок в домовых сетях

Из-за самовольных вмешательств в систему отопления город рискует потерять возможность подключать новые объекты

15 мая 2026, 11:22, ИА Амител

Игорь Лузанов / Фото: Олег Укладов

В централизованном отоплении Бийска возникла проблема — несанкционированные вмешательства многоквартирных домов. Из-за этого система разбалансируется: одни дома и подъезды забирают больше тепла, чем нужно по расчетам, другие могут получать его меньше. Из-за этого у ресурсоснабжающей организации — это Сибирская генерирующая компания — почти не осталось запаса для подключения новых потребителей. Об этом 14 мая на пресс-конференции сообщили генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов и руководитель БТСК Александр Гросс.

Кто виноват?

Проблема касается зоны тепломагистрали № 2 в Бийске. Она охватывает микрорайоны Трест, Зеленый Клин, Спиртзавода, вокзала, Табачной фабрики и центра. По словам Игоря Лузанова, эта магистраль уже подходит к пределу по возможности подключения новых потребителей. Но ресурс исчерпывают не только реальные нагрузки, а еще и искусственный перерасход.

Причина — часть управляющих компаний и жителей самовольно меняют или убирают расчетные сужающие устройства во внутридомовых системах. Эти элементы нужны, чтобы дом получал ровно тот объем теплоносителя, который заложили по проекту.

«Мы рассчитываем гидравлические режимы, нагрузки на дома нам известны. Говорим: вот такие сужающие устройства должны стоять, и при условии, что в доме все промыто, почищено и нет вмешательств, этот объем тепла обеспечит дом», — пояснил Игорь Лузанов.

Но на практике, по его словам, иногда жители или представители управляющих компаний срывают пломбы, убирают устройства или ставят другие. В итоге дом начинает забирать больше тепла, чем нужно.

Лузанов привел пример: по тепломагистрали должно проходить около 3100 тонн теплоносителя, а сейчас прокачивают примерно 4100 тонн. То есть перерасход около 30%, и оплачивает его потребитель. Лишний объем мог бы обеспечить новые здания, но его уже тратят существующие дома.

И что делать?

СГК планирует вместе с администрацией Бийска создать рабочую группу. В нее пригласят управляющие компании, депутатов, профильные службы и надзорные органы. Главная задача — проверить дома в зоне ТМ-2 и вернуть расчетные сужающие устройства туда, где они должны стоять.

«По-русски говоря, нужно поджаться тем, кто забирает много. С одной стороны, все говорят: платежка большая. Но если вытащили сужающее устройство перед прибором, он и будет показывать больше», — сказал Лузанов.

Он добавил, что работа уже началась: около 10% проблемы удалось закрыть. Но теперь вопрос хотят поднять на уровне городской комиссии, чтобы наладка шла системно.

Но если люди замерзают?

Главная причина, почему это все вообще происходит, — в квартирах слишком жарко или слишком холодно. Причем часто в одном доме люди могут жаловаться и на одно, и на другое.

В СГК поясняют: холод или жара в квартире не всегда связаны с тем, сколько тепла подала ресурсная компания. Коммунальщики отвечает за подачу ресурса до границы дома. И подают его столько, сколько положено по нормативам. Дальше многое зависит от состояния внутридомовой системы: промыта ли она, нет ли самовольных переделок, закрыты ли окна и двери, утеплены ли швы и подъезды. А это уже ответственность управляющей компании.

«Говорить, что холодно и в этом виновата исключительно теплоснабжающая организация, нельзя. Управляющая компания — это посредник между потребителем и ресурсоснабжающей организацией. Дальше внутри дома может быть много причин, почему холодно», — отметил он.

Если один житель убирает ограничитель, в его квартире может стать теплее, а соседям — жарко. При этом весь дом начинает платить больше, потому что потребляет лишний ресурс.

Игорь Лузанов добавил, что жители тоже влияют на комфорт в доме. Нужно следить за своим имуществом, обращаться в УК, если сломался доводчик, открыто окно в подъезде или домовая система работает неправильно.

А в Барнауле есть такая проблема?

Александр Гросс добавил, что Барнаул сталкивался с такой же проблемой около десяти лет назад. Тогда недобросовестная работа отдельных управляющих компаний по регулировке и содержанию внутридомового оборудования тоже вызывала много жалоб.

«Есть управляющие компании, которые качественно выполняют свои обязанности, а есть те, которые просто собирают деньги и не хотят работать. Их обязанность — это же содержать внутридомовую систему отопления: утеплять, делать изоляцию, промывать и проводить другие мероприятия», — подчеркнул Гросс.

По его словам, в Барнауле проблему удалось снять после диалога с управляющими компаниями, участия администрации и районных властей. Сейчас власти даже судятся с УК по вопросам подготовки домов к отопительному сезону, а по части дел уже есть решения и наказания для руководителей.

«В Барнауле сейчас более-менее порядок. Готовят, ставят расчетные сопла, распределяют, все делают. Бийск сейчас к этому подошел. Надо всем дружно взяться и навести порядок», — сказал Гросс.

По словам энергетиков, без такой совместной работы Бийск рискует не только получать лишние платежи и перекосы по теплу, но и потерять возможность нормально развивать новые кварталы и подключать новые объекты.