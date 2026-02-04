Три коммунальные аварии в городе в январе 2026 года оставили без тепла десятки домов

04 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Ремонтная бригада в Рубцовске / Фото: пресс-служба СГК

В январе 2026 года в Рубцовске произошло три коммунальные аварии. За первую рабочую неделю января рубцовчане вместе с энергетиками пережили и режим ЧС, и досрочное устранение повреждений, и рекордное сокращение зоны отключения с 502 домов до 27. Причина каждого инцидента — высокая степень изношенности коммунальных сетей. Что не так с теплоснабжением Рубцовска и как можно решить эту проблему — рассказали в Сибирской генерирующей компании.

Условия, которые осложнили работу

В время этих происшествий на Алтае стояли морозы. Но ремонт осложняли не только погодные условия, но и другие факторы. Аварийное повреждение теплотрассы в зоне котельной № 1 на улице Платова (случилось 15 января) произошло на стыке с канализационными сетями. Именно туда и утекала вода из трубы, выхода на поверхность не было. Поэтому повреждение обнаружили не сразу, его пришлось искать. А когда нашли — часть времени потратили на "обход" большого количества электрических кабелей, которые расположены в охранной зоне данного объекта.

Скорость ремонта замедлил и человеческий фактор — несанкционированный слив теплоносителя в подвальных помещениях многоквартирных домов. Люди подумали, что так смогут поскорее "добыть" горячую воду, после того как в квартирах стало холодать. Однако любое вмешательство в работу системы со стороны жителей и управляющих компаний должно быть согласовано с ресурсоснабжающей организацией, подчеркнули в СГК. Самовольный слив приводит к разбалансировке системы.

«Устранять повреждение в крещенские морозы рубцовским энергетикам помогали и две бригады СГК из Барнаула и Бийска, благодаря общим своевременным действиям удалось в разы сократить зону отключения отопления в городе — до 27 МКД вместо 502», — уточнили в компании.

Главная причина — ветхие сети

Повреждения коммунальных сетей происходят из-за высокой степени их износа.

«Изношенность большей части теплосетей в Рубцовске превышает 70%. Объемы ежегодного планового их обновления общую проблему не решают, ситуацию удается улучшать лишь локально», — отметили в компании.

За долгие годы эксплуатации стенки трубопроводов истончаются — коррозия на металле приводит к возникновению многочисленных трещин и разрушению защитного изоляционного слоя. Любое внешнее воздействие (например, подвижка грунта) может спровоцировать повреждение.

Рубцовск в этой части не уникален. В Барнауле износ тоже уже превышает 70%. Даже в более богатых городах страны показатель достигает 50–60%. Большинство труб проложили в 1970–1990-х годах, и многие годы не обновляли своевременно. Деньги выделяли только на ремонты порывов.

Обновление есть, но этого мало

К 2017 году, когда СГК взяла на себе тепловое хозяйство Рубцовска по концессионному соглашению с правительством региона и администраций города, ситуация была уже на грани техногенной катастрофы. Здесь оперативно провели модернизацию Южной тепловой станции, что позволило объединить контуры и перевести около 90% города на единую систему теплоснабжения. За последние восемь лет коммунальщики сделали резервные линии, обновили насосное оборудование, газоходы и трубопроводы, проложили новые участки магистральных сетей.

В 2025 году в обновление теплохозяйства города вложили 517 млн рублей. Это на 71% больше, чем годом ранее. Это определило масштабный объем работ: заменили и построили в 1,7 раза больше теплосетей — 12,8 км.

Конечно, сначала обновляют самые важные участки — квартальные и распределительные сети, которые составляют большую часть теплосетевой инфраструктуры города. Именно им уделяют повышенное внимание и в период гидравлических испытаний. Так, в 2025 году количество дефектов здесь выросло на треть — 87 повреждений против 67, выявленных годом ранее. А вот на магистральных сетях во время опрессовки зафиксировано всего четыре дефекта (в 2024 году было семь).

В последние два года диагностику сетей проводят с помощью робота, которого запускают в трубы. Этот метод позволяет оценить остаточный ресурс металла и оперативно отремонтировать их наиболее критичные участки. В 2024 году таким способом проверили 1,5 км магистральных трубопроводов, а в 2025-м увеличили этот объем до 3,8 км.

Также в прошлом году на Южной тепловой станции Рубцовска модернизировали химический цех и газоходы котлов.

В СГК подчеркивают: работы проводят серьезные, но этим проблему не решить. На полноценную модернизацию сетей нужны миллиарды рублей, сообщил генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.

В бюджете края, а тем более города, таких денег нет. Бюджетные субсидии на подобные масштабные инвестиции практически отсутствуют. А если бы и были, то все равно модернизация растянется на годы.

«Это огромные объемы перекопок, перекладок, отключений и так далее», — пояснил Лузанов.

Поэтому Сибирская генерирующая компания старается придерживаться в данном вопросе принципа золотой середины.

По словам генерального директора "СГК-Алтай", в случае с Рубцовском решение должно быть максимально взвешенное, чтобы и система работала стабильно, и жители не ощутили это в квитанциях.