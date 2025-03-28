Тепло возвращается. О погоде в Алтайском крае днем 28 марта

В регионе обойдется без осадков

28 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае 28 марта заметно потеплеет. Днем температура не опустится даже до нуля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю столбики термометров покажут +3...+8 градусов. Обойдется без осадков. Утром местами возможен туман, дороги местами покроет гололедица. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с, местами ожидаются порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура составит +3...+5 градусов. Также без осадков, утром на дорогах местами гололедица. Ветер в краевой столице также северо-восточный, 2–7 м/с.