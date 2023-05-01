Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Первомаем
Губернатор и председатель АКЗС заявили, что Праздник Весны и Труда согревает весенним теплом, настраивает на созидательную работу и объединяет всех, кто своим трудом и талантом обеспечивают благополучие как региона, так и России в целом
01 мая 2023, 11:25, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей края с Праздником Весны и Труда. Их поздравление передаёт пресс-служба правительства региона.
Томенко и Романенко подчеркнули, что Первомай согревает весенним теплом, настраивает на созидательную работу и объединяет всех, кто своим трудом и талантом обеспечивают благополучие как Алтайского края, так и России в целом.
В поздравлении напоминают и о том, что Алтайский край "славится неравнодушными людьми, трудовыми династиями и традициями". В частности, во многих отраслях сохранилась наставничество, что особенно важно в Год педагога и наставника.
"Благодаря поколениям специалистов наш край стал крупным промышленным, сельскохозяйственным, туристическим, культурным, научным и спортивным центром. В наших силах сохранить и обязательно приумножить эти достижения!" – отметили Томенко и Романенко.
Губернатор и председатель АКЗС пожелали всем крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия.
17:49:36 01-05-2023
На фоне закрытия завода в Бийске это звучит как издевательство.