Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Первомаем

Губернатор и председатель АКЗС заявили, что Праздник Весны и Труда согревает весенним теплом, настраивает на созидательную работу и объединяет всех, кто своим трудом и талантом обеспечивают благополучие как региона, так и России в целом

01 мая 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей края с Праздником Весны и Труда. Их поздравление передаёт пресс-служба правительства региона.

Томенко и Романенко подчеркнули, что Первомай согревает весенним теплом, настраивает на созидательную работу и объединяет всех, кто своим трудом и талантом обеспечивают благополучие как Алтайского края, так и России в целом.

В поздравлении напоминают и о том, что Алтайский край "славится неравнодушными людьми, трудовыми династиями и традициями". В частности, во многих отраслях сохранилась наставничество, что особенно важно в Год педагога и наставника.

"Благодаря поколениям специалистов наш край стал крупным промышленным, сельскохозяйственным, туристическим, культурным, научным и спортивным центром. В наших силах сохранить и обязательно приумножить эти достижения!" – отметили Томенко и Романенко.

Губернатор и председатель АКЗС пожелали всем крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия.