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Мэр Барнаула Франк поздравил жителей города с Первомаем

Глава администрации поблагодарил горожан, которые своим добросовестным трудом способствуют развитию краевой столицы

01 мая 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Первомаем. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, первый день мая, Праздник Весны и Труда, стал "символом обновления" и единения людей в созидательной деятельности. 

Франк поблагодарил тружеников Барнаула, которые своим добросовестным трудом способствуют развитию краевой столицы, за трудолюбие, неравнодушие, любовь к родному городу.

"Особая признательность – ветеранам, чей трудовой подвиг заложил основы нашей сегодняшней жизни. Как знак уважения и преклонения перед самоотверженным подвигом тружеников тыла в Барнауле установлена стела "Город трудовой доблести", – напомнил мэр. 

Франк выразил уверенность, что вместе жители краевой столицы решат самые сложные задачи. Он пожелал всем  здоровья, счастья и благополучия, достижения поставленных целей. "Пусть майские дни дадут хороший заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен, и любимая работа принесет радость и удовлетворение!" – заключил он.

Барнаул Вячеслав Франк праздники Первомай
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Комментарии 1

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Гость.

16:41:07 01-05-2023

Какие сложные задачи решат? А дороги убрать это сверхсложная? Даже в центре я с детьми шла по Советской и по Брестской, чтобы перед 1 маем была такая грязь. Позор.

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