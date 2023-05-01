Мэр Барнаула Франк поздравил жителей города с Первомаем

Глава администрации поблагодарил горожан, которые своим добросовестным трудом способствуют развитию краевой столицы

01 мая 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Первомаем. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, первый день мая, Праздник Весны и Труда, стал "символом обновления" и единения людей в созидательной деятельности.

Франк поблагодарил тружеников Барнаула, которые своим добросовестным трудом способствуют развитию краевой столицы, за трудолюбие, неравнодушие, любовь к родному городу.

"Особая признательность – ветеранам, чей трудовой подвиг заложил основы нашей сегодняшней жизни. Как знак уважения и преклонения перед самоотверженным подвигом тружеников тыла в Барнауле установлена стела "Город трудовой доблести", – напомнил мэр.

Франк выразил уверенность, что вместе жители краевой столицы решат самые сложные задачи. Он пожелал всем здоровья, счастья и благополучия, достижения поставленных целей. "Пусть майские дни дадут хороший заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен, и любимая работа принесет радость и удовлетворение!" – заключил он.