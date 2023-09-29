Томенко подписал документ об увеличении зарплат бюджетников в Алтайском крае
Губернатор отметил, что вопросу уровня доходов жителей региона уделяется особое внимание
29 сентября 2023, 16:41, ИА Амител
В Алтайском крае с 1 октября 2023 года зарплаты бюджетников увеличатся на 5,5%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
"На сегодняшний день подписан документ об увеличении с 1 октября на 5,5% зарплат бюджетникам. И мы обязательно продолжим и дальше заниматься созданием комфортных условий для их работы", – отметил Томенко.
Глава региона подчеркнул, что вопросу уровня доходов жителей края уделяется особое внимание.
"Большое значение в жизни каждого имеют представители бюджетной сферы. Среди них медики, педагоги, работники соцзащиты, учреждений культуры и спорта. Много уже сделано для их поддержки – регулярно вводим дополнительные выплаты и премии, обсуждаем льготы. Тем не менее впереди еще большой путь", – указал Томенко.
16:59:39 29-09-2023
За какие заслуги ???
18:45:27 29-09-2023
Гость (16:59:39 29-09-2023) За какие заслуги ???... Сколько обузы уже отминусовалось !!!
17:39:30 29-09-2023
Бюджет дело великое, только ни на ввп ни на производство он не влияет и на рост экономики в стране иму на с.. Ть
17:43:33 29-09-2023
Ужасно много, можно ни заметить
18:54:41 29-09-2023
Гость2 (17:43:33 29-09-2023) Ужасно много, можно ни заметить... и снова недовольные... не повышают - плохо. Повышают - тоже плохо, мало. Как же вы живете в вечном недовольстве?
18:24:51 29-09-2023
Как же при подобных цифрах уверовать в сказки о небывалом темпе роста заработных плат, о чём было заявлено в этой же ленте несколько суток тому назад?
20:38:05 29-09-2023
Отношение государства к учителю - это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости.
21:34:23 29-09-2023
500 рублей.
23:01:49 29-09-2023
А скорая помощь опять будут не бюджетники? Уже лет 7 ничего не повышали! Сотрудники бегут! Все ваши и федеральные повышения мимо! Раз мы из ФОМС финансируемся.
07:17:03 30-09-2023
Да ни фига не повышают...
07:53:23 30-09-2023
Учитель . Оклад 9 тысяч. Добавят 495 рублей. ООЧЕНЬ МНОГО. ,, Спасибо,, в год педагога подарок.
10:47:26 30-09-2023
А остальные бюджетники - быдло? Или индексация для избранных? Принцип - разделяй и властвуй в действии?! Когда же народное недовольство сметет эту поганую власть к чёртовой матери!?
16:52:58 01-10-2023
от души порадовались за бюджетников, понимаем какая ответственность на них, спасибо администрации и губернатору за заботу о них, а мы простые пенсионеры, а также другие слои населения потерпим, нам не впервой, что русскому хорошо, то немцу смерть
17:47:32 21-10-2023
А нам на работе сказали не подписал Томенко приказ