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Томенко подписал документ об увеличении зарплат бюджетников в Алтайском крае

Губернатор отметил, что вопросу уровня доходов жителей региона уделяется особое внимание

29 сентября 2023, 16:41, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба "Единой России"
Виктор Томенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

В Алтайском крае с 1 октября 2023 года зарплаты бюджетников увеличатся на 5,5%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"На сегодняшний день подписан документ об увеличении с 1 октября на 5,5% зарплат бюджетникам. И мы обязательно продолжим и дальше заниматься созданием комфортных условий для их работы", – отметил Томенко.

Глава региона подчеркнул, что вопросу уровня доходов жителей края уделяется особое внимание.

"Большое значение в жизни каждого имеют представители бюджетной сферы. Среди них медики, педагоги, работники соцзащиты, учреждений культуры и спорта. Много уже сделано для их поддержки – регулярно вводим дополнительные выплаты и премии, обсуждаем льготы. Тем не менее впереди еще большой путь", – указал Томенко.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Виктор Томенко Алтайский край зарплаты

Комментарии 14

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Гость

16:59:39 29-09-2023

За какие заслуги ???

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Гость

18:45:27 29-09-2023

Гость (16:59:39 29-09-2023) За какие заслуги ???... Сколько обузы уже отминусовалось !!!

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Гость

17:39:30 29-09-2023

Бюджет дело великое, только ни на ввп ни на производство он не влияет и на рост экономики в стране иму на с.. Ть

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Гость2

17:43:33 29-09-2023

Ужасно много, можно ни заметить

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Гость

18:54:41 29-09-2023

Гость2 (17:43:33 29-09-2023) Ужасно много, можно ни заметить... и снова недовольные... не повышают - плохо. Повышают - тоже плохо, мало. Как же вы живете в вечном недовольстве?

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Чучмек

18:24:51 29-09-2023

Как же при подобных цифрах уверовать в сказки о небывалом темпе роста заработных плат, о чём было заявлено в этой же ленте несколько суток тому назад?

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гость.

20:38:05 29-09-2023

Отношение государства к учителю - это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости.

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Гость

21:34:23 29-09-2023

500 рублей.

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Наталья

23:01:49 29-09-2023

А скорая помощь опять будут не бюджетники? Уже лет 7 ничего не повышали! Сотрудники бегут! Все ваши и федеральные повышения мимо! Раз мы из ФОМС финансируемся.

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..

07:17:03 30-09-2023

Да ни фига не повышают...

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Надежда

07:53:23 30-09-2023

Учитель . Оклад 9 тысяч. Добавят 495 рублей. ООЧЕНЬ МНОГО. ,, Спасибо,, в год педагога подарок.

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Чатлах

10:47:26 30-09-2023

А остальные бюджетники - быдло? Или индексация для избранных? Принцип - разделяй и властвуй в действии?! Когда же народное недовольство сметет эту поганую власть к чёртовой матери!?

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Гость

16:52:58 01-10-2023

от души порадовались за бюджетников, понимаем какая ответственность на них, спасибо администрации и губернатору за заботу о них, а мы простые пенсионеры, а также другие слои населения потерпим, нам не впервой, что русскому хорошо, то немцу смерть

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Гость

17:47:32 21-10-2023

А нам на работе сказали не подписал Томенко приказ

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