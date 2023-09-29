Губернатор отметил, что вопросу уровня доходов жителей региона уделяется особое внимание

29 сентября 2023, 16:41, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

В Алтайском крае с 1 октября 2023 года зарплаты бюджетников увеличатся на 5,5%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"На сегодняшний день подписан документ об увеличении с 1 октября на 5,5% зарплат бюджетникам. И мы обязательно продолжим и дальше заниматься созданием комфортных условий для их работы", – отметил Томенко.

Глава региона подчеркнул, что вопросу уровня доходов жителей края уделяется особое внимание.