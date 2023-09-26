Рост зарплат в Алтайском крае будет одним из самых высоких в стране
По стране средняя зарплата к 2026 году достигнет 91,7 тысячи рублей, ожидают в Минэкономразвития
26 сентября 2023, 08:47, ИА Амител
В Алтайском крае в 2023-2026 годах рост номинальных зарплат (без учета инфляции) ожидают на уровне 9,9%, пишет РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на ближайшую трехлетку.
Для сравнения: в соседнем Кузбассе рост составит 11,1% (самый высокий ожидаемый результат по стране), а в Новосибирской области – 9,2%, полагают в ведомстве.
Также отметили, что Москву и Санкт-Петербург в перечень не включили, но положительная динамика зарплат ожидается в целом во всех субъектах. По прогнозу, среднемесячная начисленная зарплата к 2026 году достигнет в стране 91,7 тысячи рублей.
Напомним, с 1 января 2024 года в России вырастет МРОТ. Увеличение составит 18,5%, до 19,2 тыс. рублей.
08:48:21 26-09-2023
прогнозы....тут погоду на 3 дня не могут спрогнозировать.
14:00:58 26-09-2023
Врать то никто не запрещал
08:50:40 26-09-2023
Умора! "завтраками" кормить!!!!!!!!!!!!!! на сегодня она нижайшая по России, не выдерживает никакой критики, в частности, особенно в бюджетной сфере!
08:53:44 26-09-2023
Вот это враки с утра....корреспонденты давно сайт федеральный мониторили? 25 тысяч на Работа в России- всё потолок.
09:03:42 26-09-2023
Что за народ,мы им обещаем и обещаем,а они все не довольны
09:07:29 26-09-2023
Надо к здешним статьям теги вводить. Например, поставили тег "юмор", и все сразу понятно.
09:08:12 26-09-2023
Тем же бюджетникам ежегодно повышают на 4 % зарплату, типа на уровень инфляции. Хотя все понимают, что инфляция далеко не 4%. Больше никак не повышают, откуда спрашивается она вырастет на 9,9% в номинальном выражении без учета вот этих 4% ежегодных? Кто-то денег даст сверх этого?
10:23:45 26-09-2023
ыть (09:08:12 26-09-2023) Тем же бюджетникам ежегодно повышают на 4 % зарплату, типа н... ну хоть так повышают, у нас в семье никому не индексируют.. Как хочешь, так и живи. ЗП что в 2020 г, что в 2023, но ее цена уже не та
11:17:07 26-09-2023
ыть (09:08:12 26-09-2023) Тем же бюджетникам ежегодно повышают на 4 % зарплату, типа н... Каким бюджетникам? Чиновникам?
09:08:19 26-09-2023
Спасибо, посмеялся, пойду расскажу про это нашим врачам.
09:13:06 26-09-2023
До каких пор нам будут врать и водить за нос?
09:20:55 26-09-2023
Афиноген (09:13:06 26-09-2023) До каких пор нам будут врать и водить за нос?... Это называется стабильность
10:23:17 26-09-2023
Афиноген (09:13:06 26-09-2023) До каких пор нам будут врать и водить за нос?... выборы показали, что это можно делать бесконечно
16:31:28 26-09-2023
Афиноген (09:13:06 26-09-2023) До каких пор нам будут врать и водить за нос?... Мы живём в мире тотальной лжи, так что ничего удивительного.
13:08:47 27-09-2023
Гость (16:31:28 26-09-2023) Мы живём в мире тотальной лжи, так что ничего удивительного.... Хотел бы уточнить -в стране.
09:20:00 26-09-2023
Специалисты говорят, что жизнь становится всё лучше и лучше. А люди говорят, что жить становится хуже. Но ведь люди не специалисты
09:29:28 26-09-2023
Не путайте размер зарплаты и рост. это разные вещи.Все зависит от начального старта. Одно дело 2 рубля повысить на 100% и совсем другое 100 руб. на 2 %. Так что при наибольшем росте фактические зарплаты в Алтайском крае останутся самыми маленькими.
09:30:08 26-09-2023
ыть (09:08:12 26-09-2023) Тем же бюджетникам ежегодно повышают на 4 % зарплату, типа н... Я бюджетник. Последний раз повышали зарплату в 2019 г. на 4,3%. Не знаю, может кому-то повышают ежегодно. Но Далеко не всем. И повышение идет на оклад в 6 тыс. руб, а не на зарплату.
09:45:09 26-09-2023
Гость (09:30:08 26-09-2023) Я бюджетник. Последний раз повышали зарплату в 2019 г. на 4,... Тебе и этого много, вместо работы в интернете болтаешься.
10:10:08 26-09-2023
Гость (09:45:09 26-09-2023) Тебе и этого много, вместо работы в интернете болтаешься.... Да это тебе много. А я в отпуске.
10:25:04 26-09-2023
Гость (09:30:08 26-09-2023) Я бюджетник. Последний раз повышали зарплату в 2019 г. на 4,... все надбавки у вас идут от оклада
09:51:46 26-09-2023
Как была ЗП так и осталась, просто часть ЗП серой переведи в белую, вот и официально уже ЗП для статистики повысили. А у меня в кармане ничего не изменилось. Вот и всем в нашей фирме так сделали вот и все.
14:59:40 26-09-2023
Гость (09:51:46 26-09-2023) Как была ЗП так и осталась, просто часть ЗП серой переведи в... В нашей почти у всех минималка. И эта сумма попадает в статистику. Причем и руководство в плюсе и сотрудники. Руководство - что налогов меньше платит, а сотрудники из-за того, что за кредиты, взятые на турцию и айфоны меньше приставы снимают. Это в основном женщины. А мужики из-за алиментов. остаются только тетки за 50, но те на пенсию "зарабатывают". Так что средняя сумма ОЧЕНЬ занижена, считаю
10:05:41 26-09-2023
Во первых смешны такие отчеты. Как конкурс кто больше соврёт, не удивительно что победила Кем. обл. Во вторых пугает прогноз, что средняя зп за два года вырастит с 42тр до 97тр. Это получается ожидают инфляцию 50% в год?
10:54:15 26-09-2023
О росте зарплаты можно говорить, только когда она превышает инфляцию, а у нас все наоборот, это падение.
10:54:25 26-09-2023
спасибо за столь важную новость!!! мы с нетерпением ждем повышения, спасибо любимой партии за позитивные новости,которые она нам несет уже более 20лет
11:06:42 26-09-2023
у меня сейчас 23, может до 25 поднимется когда- нибудь? ах, да... разместилась! я от ООО получаю зарплату, а не из бюджета. вряд- ли поднимется.
11:09:20 26-09-2023
Тут сразу возникает вопрос: А на сколько вырастут цены?
11:26:23 26-09-2023
ржали всем отделом от этой новости... :) бюджетники, медицина.
11:35:32 26-09-2023
получал 5 лет назад 120 тысяч и до сих пор получаю 120. где рост то? опять какую то чушь обещают ((((
12:46:01 26-09-2023
получал 5 лет назад 120 тысяч и до сих пор получаю 120 --- уже целый год на 200 набирают, работа для настоящих мужчин
13:35:05 26-09-2023
Надоело существовать на 20 тысяч и каждый день читать о повышении МРОТ, росте зарплат и пенсий. Где и у кого что выросло? Цены на коммуналку, на продукты, на бензин, на проезд за этот год выросли и продолжают расти. А вот чтобы зарплата у простых смертных выросла - такого в нашей жизни не бывает. Штрафы и поводы для них - точно растут во многих предприятиях.
15:43:33 26-09-2023
Барнаулец (13:35:05 26-09-2023) Надоело существовать на 20 тысяч и каждый день читать о повы... "Свободный художник"? Может и на 20 не нарабатываешь..
17:22:48 26-09-2023
Барнаулец (13:35:05 26-09-2023) Надоело существовать на 20 тысяч и каждый день читать о повы... ну что вы!!! мы никогда так не жили,столько праздников, инноваций, прорывов вперед, голова идет кругом от позитивных новостей каждый день, спасибо родному правительству и властям Алтайского края, что заботятся о нас уже много лет, спасибо, что не бросают нас
15:51:51 26-09-2023
Вы трудитесь, а мы вас заметим,- говорил мой начальник...
16:02:36 26-09-2023
Закрываю глаза, и вижу- повышение зарплаты... Все, некогда, побежал новые карманы на штаны пришпандоривать! Боюсь, в старые карманы все купюры не поместятся!!!
18:21:13 26-09-2023
Этот цирк вообще в новостях надоел, только людей раздражает.
20:34:42 26-09-2023
Я сегодня хочу получать такую зарплату а не 2030г.
07:27:41 27-09-2023
Депрессивный край.И не видно выхода.Да при капитализме депрессивность края будет только увеличиваться.А значит материальное положение простых людей будет только ухудшаться.А депрессивность потому, что практически очень мало промышленности, которая может выпускать необходимый продукт.А с\х и туризм погоды не сделают, ибо это они сезонные виды экономики, да ещё подвержены риску Природой.В СССР об этом задумывались и развивали промпредприятия на Алтае.
13:07:38 27-09-2023
Владимир В. (07:27:41 27-09-2023) Депрессивный край.И не видно выхода.Да при капитализме депре... Я с вами не соглашусь ,что мы тут бесперспективные ,нерентабельные,депрессивные.Это нам так преподносит официальная пропаганда,а на самом деле кто видел всю эту бухгалтерию?Может нас обдирают как липку и все наши налоги,доходы уплывают в центр.Может нам бы и хватило нами же заработанного ,но мы же не распоряжаемся доходами.А так у нас немало предприятий ,которые должны приносить большую прибыль-Алтайкокс,Кучуксульфат,предприятия оборонного комплекса,аграрный сектор .Хотелось иметь больше информации на эту тему.
17:15:46 27-09-2023
ыть (09:08:12 26-09-2023) Тем же бюджетникам ежегодно повышают на 4 % зарплату, типа н... Посудите сами в 2017 году купил автомобиль за 457 т.р. а сейчас в 2023 году он стоит 850 т.р. и это с учётом что у него была амортизация. Дак на сколько процентов обесценились рубли за такой короткий временной лаг? Правильно на 100%.
18:58:44 28-09-2023
У нас на работе ежегодно повышают зп (официальную ее часть), с неофициальной забирая ровно столько же)))