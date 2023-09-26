Рост зарплат в Алтайском крае будет одним из самых высоких в стране

По стране средняя зарплата к 2026 году достигнет 91,7 тысячи рублей, ожидают в Минэкономразвития

26 сентября 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2023-2026 годах рост номинальных зарплат (без учета инфляции) ожидают на уровне 9,9%, пишет РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на ближайшую трехлетку.

Для сравнения: в соседнем Кузбассе рост составит 11,1% (самый высокий ожидаемый результат по стране), а в Новосибирской области – 9,2%, полагают в ведомстве.

Также отметили, что Москву и Санкт-Петербург в перечень не включили, но положительная динамика зарплат ожидается в целом во всех субъектах. По прогнозу, среднемесячная начисленная зарплата к 2026 году достигнет в стране 91,7 тысячи рублей.

Напомним, с 1 января 2024 года в России вырастет МРОТ. Увеличение составит 18,5%, до 19,2 тыс. рублей.