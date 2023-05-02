Такой день. Рабочая встреча Путина с Томенко и мягкий пушистый снегопад в мае

О главных событиях Алтайского края за 2 мая

02 мая 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в режиме видеоконференции.

Житель Бийска через суд вернул деньги за билеты на отменённый концерт "Ветер Сибири" и получил компенсацию за моральный вред. Бийчанин купил для себя и родственников четыре билета на фестиваль и один билет на парковку. После отмены мероприятия организатор отказался вернуть деньги, тогда мужчина обратился в суд.

Новый забор начали устанавливать в барнаульском парке "Изумрудный" со стороны проспекта Комсомольского. Ограждение будет выглядеть иначе, однако входную группу, ставшую визитной карточкой парка, оставят в прежнем виде и реставрируют.

2 мая Барнаул неожиданно накрыл снегопад. Из позитивного: закончился он так же быстро, как и начался. Из негативного: позже снег вновь повалил с неба. Надеемся, что майское погружение в зиму будет недолгим.