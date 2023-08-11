Томенко рассказал, как край представят на выставке-форуме "Россия"
Представители региона уже готовят свой стенд
11 августа 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как регион презентуют на выставке-форуме "Россия". Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
Мероприятие пройдет на ВДНХ в Москве этой осенью. Здесь будут представлены все регионы России.
Как рассказал Томенко, ответственные уже ведут подготовку и разрабатывают свой стенд, который продемонстрирует достижения в сельском хозяйстве и сфере туризма.
"Всех секретов раскрывать пока не буду – пусть это будет приятным сюрпризом", – добавил Томенко.
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