Томенко рассказал, как край представят на выставке-форуме "Россия"

Представители региона уже готовят свой стенд

11 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как регион презентуют на выставке-форуме "Россия". Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Мероприятие пройдет на ВДНХ в Москве этой осенью. Здесь будут представлены все регионы России.

Как рассказал Томенко, ответственные уже ведут подготовку и разрабатывают свой стенд, который продемонстрирует достижения в сельском хозяйстве и сфере туризма.