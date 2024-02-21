Трамп назвал Россию "военной машиной"
Бывший президент Соединенных Штатов напомнил, что русские победили Наполеона и Гитлера
21 февраля 2024, 12:21, ИА Амител
Дональд Трамп / Кадр: Fox News
Экс-президент США Дональд Трамп назвал Россию "военной машиной". Такое мнение политик выразил в эфире Fox News.
"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", – заявил он.
Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.
12:47:36 21-02-2024
"Это какой то праздник! Белый человек похвалил нас!" У самодостаточных людей любые комментарии не вызывают эмоций. У слабых: похвала вызывает радость, а критика - обиду.
20:22:13 21-02-2024
Гость (12:47:36 21-02-2024) "Это какой то праздник! Белый человек похвалил нас!" У самод... Причём тут "белый человек"?Его в сааый раз назвать "Рыжим завитым пуделем")
13:01:06 21-02-2024
В соседней стране распространено мнение что она победит.Главное,чтобы США помогали вооружением и боеприпасами,Англия бы помогала вооружением и боеприпасами и другие прочие страны помогали вооружением и боеприпасами.Там людской ресурс неисчерпаем?
13:24:57 21-02-2024
Гость (13:01:06 21-02-2024) В соседней стране распространено мнение что она победит.Глав... Соседняя страна уже проиграла, но пока не поняла этого. Грубо говоря- генофонд истреблён, промышленности нет, перспектив отдать долги нет, остаётся только продать детей в рабство, а землю заложить. Ах, пардон, она уже продана. Финиш.
15:42:25 21-02-2024
Гость (13:01:06 21-02-2024) В соседней стране распространено мнение что она победит.Глав... наркоман там кредит берет на оружие под залог земли. Документы он уже естественно подмахнул. И скоро свалит в америку потому что он оказывается ее гражданин. 90% мужского населения там уже лежит в могилах. НЕт уже никакой украины. Проср_ли
13:22:01 21-02-2024
Мы не военная машина. Во всех случаях мы оборонялись, и оборонялись жёстко, потому что нам было что терять- не сосиски с пивом, не круассаны и утренний кофе, не хамон хамон и не негров-рабов, не, в конце концов, сникерсы и колу, а землю, на которой мы живём. Так что Трамп не догоняет совсем, похоже, с кем будет иметь дело, когда выиграет выборы.
13:44:31 21-02-2024
Гость (13:22:01 21-02-2024) Мы не военная машина. Во всех случаях мы оборонялись, и обор... В этом вся суть демократии(власти народа)-зависимость от того кто выиграет на выборах... Туда телега и повернёт,полная народу ) И никакой диктатуры )
14:01:38 21-02-2024
Гость (13:44:31 21-02-2024) В этом вся суть демократии(власти народа)-зависимость от то... В США как правило, 2 партии борются за президентское кресло (да и за все властные кресла) - Демократы и Республиканцы. Не знаю. уж, как у них там, но во всём мире для названий партий выбираются слова, чётко обозначающие цели и задачи партий. Если этот принцип применить к партиям США, возникает вопрос- а что, Демократия или Республиканское государственное устройство в США под угрозой? Вот такой вот парадокс, если вы понимаете о чём это я :)
14:19:05 21-02-2024
Гость (14:01:38 21-02-2024) В США как правило, 2 партии борются за президентское кресло ... кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки – кто их к черту разберет!....Просто разные группы богатейших людей рвутся к власти.Было время когда их вообще их кланами называли...Но опять же:всё это в рамках свободы и демократии )))
15:53:21 21-02-2024
Гость (14:19:05 21-02-2024) кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки – кто их к черту р... В России одна партия была и есть на все времена - КПСС. Только называется всегда по-разному, а функционеры все одного разлива.
18:57:36 21-02-2024
Гость (15:53:21 21-02-2024) В России одна партия была и есть на все времена - КПСС. Толь... В США власть капитала была с самого их появления.
13:27:00 21-02-2024
Все понятно про машину - только вот много тех кто не соблюдает правила движения...А таких надо наказывать.
14:23:52 21-02-2024
Бывший президент Соединенных Штатов напомнил, что русские победили Наполеона и Гитлера --- у нас не все русские про это знают
14:29:29 21-02-2024
Русские победили Наполеона и Гитлера по отдельности,победят и Макрона с Шольцем вместе взятых.
17:07:27 21-02-2024
Чего они там только ненаговорят в рамках предвыборной борьбы, нам зачем эта информация.