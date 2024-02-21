Бывший президент Соединенных Штатов напомнил, что русские победили Наполеона и Гитлера

21 февраля 2024, 12:21, ИА Амител

Дональд Трамп / Кадр: Fox News

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Россию "военной машиной". Такое мнение политик выразил в эфире Fox News.

"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", – заявил он.

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.