Трамваи и троллейбусы в Барнауле вернулись на привычные маршруты

Работы по восстановлению поврежденного участка электросети завершены

05 ноября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле энергетики завершили работы по восстановлению поврежденного участка электросети, из-за которого пришлось менять маршруты общественного электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Движение трамваев и троллейбусов восстановлено по действующим маршрутам", – рассказали в городской администрации.

Напомним, что из-за повреждения на сети трамваи и троллейбусы в городе временно меняли маршруты.

Постепенно энергетики переводили питание на определенные участки и общественный транспорт возвращался на привычные пути.