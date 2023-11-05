Трамваи и троллейбусы в Барнауле вернулись на привычные маршруты
Работы по восстановлению поврежденного участка электросети завершены
05 ноября 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле энергетики завершили работы по восстановлению поврежденного участка электросети, из-за которого пришлось менять маршруты общественного электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"Движение трамваев и троллейбусов восстановлено по действующим маршрутам", – рассказали в городской администрации.
Напомним, что из-за повреждения на сети трамваи и троллейбусы в городе временно меняли маршруты.
Постепенно энергетики переводили питание на определенные участки и общественный транспорт возвращался на привычные пути.
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