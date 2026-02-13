Трех человек спасли при пожаре в Барнауле

Еще десять человек эвакуировались самостоятельно

13 февраля 2026, 22:40, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Шукшина произошел пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались десять человек, из них один ребенок. Пожар потушили на площади около трех квадратных метров. По данным МЧС, в ванной комнате огнем были повреждены пол, стены и личные вещи.

«Звеном газодымозащитников по лестничным маршам спасены три человека. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В тушении были задействованы восемь пожарных, две автоцистерны и автолестница. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.