Трех человек спасли при пожаре в Барнауле
Еще десять человек эвакуировались самостоятельно
13 февраля 2026, 22:40, ИА Амител
В Барнауле на улице Шукшина произошел пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались десять человек, из них один ребенок. Пожар потушили на площади около трех квадратных метров. По данным МЧС, в ванной комнате огнем были повреждены пол, стены и личные вещи.
«Звеном газодымозащитников по лестничным маршам спасены три человека. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В тушении были задействованы восемь пожарных, две автоцистерны и автолестница. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.
12:54:27 14-02-2026
