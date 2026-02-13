Самодельный обогреватель стал причиной пожара в гаражном кооперативе Барнаула

Огнем были повреждены стены гаража, находившиеся внутри личные вещи и газовый котел

13 февраля 2026, 13:49, ИА Амител

Вечером 12 февраля в Барнауле на улице Силикатной произошел пожар в двухэтажном гаражном кооперативе. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы после того, как из одного из гаражей начал валить дым.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что к моменту прибытия первого пожарного расчета внутри помещения уже наблюдалось плотное задымление. Для ликвидации возгорания были привлечены 24 сотрудника пожарной охраны и пять единиц техники. В ходе работы звенья газодымозащитной службы вынесли из опасной зоны газовый баллон.

Пожар удалось локализовать и полностью потушить на площади около 10 квадратных метров. В результате огнем были повреждены стены гаража, находившиеся внутри личные вещи, газовый котел и оборудование для шиномонтажа. Пострадавших в происшествии нет.

По предварительной информации спасателей, причиной возгорания стало самодельное обогревательное устройство, которое было подключено к газовому баллону.