Трехквартирный дом загорелся в Бийске из-за прогара трубы на чердаке

Площадь пожара составила 120 "квадратов"

24 мая 2026, 10:41, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске вспыхнул пожар в трехквартирном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 23 мая на улице Октябрьской. Площадь возгорания составила около 120 "квадратов". На месте работали 14 спасателей на четырех единицах техники. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи — прогар трубы в чердачном помещении.