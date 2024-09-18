Трое детей и 14 взрослых пострадали из-за атаки БПЛА на Торопец

Эвакуировано около трех тысяч человек — их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу

18 сентября 2024, 17:06, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В Торопце из-за атаки украинских беспилотников пострадали 17 человек, в их числе – трое детей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

Серьезных травм у пострадавших нет: порезы и ушибы. Во многих домах выбило окна, над городом висит дым.

Эвакуировано около трех тысяч человек – их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыли.