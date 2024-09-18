Трое детей и 14 взрослых пострадали из-за атаки БПЛА на Торопец
Эвакуировано около трех тысяч человек — их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу
18 сентября 2024, 17:06, ИА Амител
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
В Торопце из-за атаки украинских беспилотников пострадали 17 человек, в их числе – трое детей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.
Серьезных травм у пострадавших нет: порезы и ушибы. Во многих домах выбило окна, над городом висит дым.
Эвакуировано около трех тысяч человек – их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыли.
19:41:03 18-09-2024
Почему столько людей эвакуировали,а? 😳
22:18:13 18-09-2024
Сергей (19:41:03 18-09-2024) Почему столько людей эвакуировали,а? 😳... так нужно по регламенту ЧС
08:52:14 19-09-2024
Гость (22:18:13 18-09-2024) так нужно по регламенту ЧС... Спасибо за разъяснение, а я уж было про другое подумал....
12:15:26 19-09-2024
Сергей (19:41:03 18-09-2024) Почему столько людей эвакуировали,а? 😳... От падения обломков загорелась трава. Как бы чего не случилось