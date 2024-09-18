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Трое детей и 14 взрослых пострадали из-за атаки БПЛА на Торопец

Эвакуировано около трех тысяч человек — их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу

18 сентября 2024, 17:06, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В Торопце из-за атаки украинских беспилотников пострадали 17 человек, в их числе – трое детей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

Серьезных травм у пострадавших нет: порезы и ушибы. Во многих домах выбило окна, над городом висит дым.

Эвакуировано около трех тысяч человек – их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыли.

спецоперация

Комментарии 4

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Сергей

19:41:03 18-09-2024

Почему столько людей эвакуировали,а? 😳

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Гость

22:18:13 18-09-2024

Сергей (19:41:03 18-09-2024) Почему столько людей эвакуировали,а? 😳... так нужно по регламенту ЧС

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Сергей

08:52:14 19-09-2024

Гость (22:18:13 18-09-2024) так нужно по регламенту ЧС... Спасибо за разъяснение, а я уж было про другое подумал....

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Гость

12:15:26 19-09-2024

Сергей (19:41:03 18-09-2024) Почему столько людей эвакуировали,а? 😳... От падения обломков загорелась трава. Как бы чего не случилось

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