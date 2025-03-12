Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
12 марта 2025, 07:40, ИА Амител
Утром 12 марта на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Крупный затор этим утром собрался на ул. Северо-Западной: движение затруднено от ул. Гущина до пр. Ленина. Также большая пробка образовалась на ул. Матросова. Она протянулась от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Пробка на ул. Власихинской протянулась от шоссе Ленточный Бор до ул. Лазурной. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Попова.
Большие пробки этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог:
- Змеиногорский и Южный тракты;
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Попова – от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова.
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