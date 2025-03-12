Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

12 марта 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 12 марта на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Крупный затор этим утром собрался на ул. Северо-Западной: движение затруднено от ул. Гущина до пр. Ленина. Также большая пробка образовалась на ул. Матросова. Она протянулась от ул. Юрина до ул. Бехтерева.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Пробка на ул. Власихинской протянулась от шоссе Ленточный Бор до ул. Лазурной. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Попова.

Большие пробки этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог: