Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов из 10
14 ноября 2024, 08:03, ИА Амител
Утром 14 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 9 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский, Попова, Строителей
На Павловском тракте пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малахова до перекрестка с Фурманова.
Продолжается пробка в том числе и на проспекте Строителей: большое скопление машин наблюдается перед ТЦ Galaxy и за ним.
На улице Попова движение затруднено в границах Павловского тракта и Энтузиастов.
Ленина
На главной улице города большая пробка начинается от ДК "Сибэнергомаш" и тянется до площади Октября. На прилегающих к проспекту улицах Матросова и Северо-Западной также отмечаются крупные заторы.
Власихинская
Здесь пробки собрались на трех участках: от Шумакова до Попова, от кольца до поворота на шоссе Ленточный бор, а также от кладбища до Фурманова.
Кутузова
По улице Кутузова в сторону центра пробка растянулась более чем на два километра.
Южный и Змеиногорский
Уже привычные для водителей пробки – в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском пробка также собралась от 6-й Нагорной до Горнолыжной.
Где еще собрались пробки
Этим утром транспорт также медленно движется по Солнечной Поляне, Юрина, Малахова, Советской Армии. Кроме того, затруднена обстановка в поселке Пригородном: на улице Новосибирской и на выезде.
10:30:10 14-11-2024
Как интересно стройка развязки продвигается?