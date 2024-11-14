Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов из 10

14 ноября 2024, 08:03, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 14 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 9 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский, Попова, Строителей

На Павловском тракте пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малахова до перекрестка с Фурманова.

Продолжается пробка в том числе и на проспекте Строителей: большое скопление машин наблюдается перед ТЦ Galaxy и за ним.

На улице Попова движение затруднено в границах Павловского тракта и Энтузиастов.

Ленина

На главной улице города большая пробка начинается от ДК "Сибэнергомаш" и тянется до площади Октября. На прилегающих к проспекту улицах Матросова и Северо-Западной также отмечаются крупные заторы.

Власихинская

Здесь пробки собрались на трех участках: от Шумакова до Попова, от кольца до поворота на шоссе Ленточный бор, а также от кладбища до Фурманова.

Кутузова

По улице Кутузова в сторону центра пробка растянулась более чем на два километра.

Южный и Змеиногорский

Уже привычные для водителей пробки – в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском пробка также собралась от 6-й Нагорной до Горнолыжной.

Где еще собрались пробки

Этим утром транспорт также медленно движется по Солнечной Поляне, Юрина, Малахова, Советской Армии. Кроме того, затруднена обстановка в поселке Пригородном: на улице Новосибирской и на выезде.