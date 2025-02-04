Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

04 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 4 февраля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Пробки этим утром сковали Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение транспорта затруднено от пересечения с пр. Строителей до пр. Коммунаров.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте затор образовался вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Также пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города: