Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
04 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 4 февраля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробки этим утром сковали Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение транспорта затруднено от пересечения с пр. Строителей до пр. Коммунаров.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте затор образовался вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
Также пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- пр. Дзержинского;
- ул. Дальняя;
- ул. Трактовая;
- ул. Новосибирская;
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна.
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