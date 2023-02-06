Число погибших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек

По последним подсчётам, в стране обрушилось 2824 здания

06 февраля 2023, 19:50, ИА Амител

В Турции в результате землетрясения 6 февраля погибли 1014 человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

"На данный момент число погибших 1014 человек", – сказал он.

По последним подсчётам, в стране обрушилось 2824 здания. По информации Минздрава Сирии, число погибших возросло до 403, ранения и травмы получили порядка 1,3 тысячи человек. Толчки также ощущались в других странах – Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.

Напомним, что разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. Днём случились повторные, не менее разрушительные толчки, отголоски которых ощущались в том числе в Армении, Грузии и Абхазии.