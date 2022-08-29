Актриса Ирина Безрукова промокла до нитки на Алтае

Фото: Ирина Безрукова / t.me/bezrukova_telegram

Актриса Ирина Безрукова путешествует по Алтаю больше недели. Здесь она уже покоряла горы и даже сплавилась по горной реке. О том, что с ней приключилось во время сплава на надувной лодке по катунским перекатам, звезда «Китайского сюрприза» и «Участка» рассказала своим подписчикам в телеграм-канале:

«Вы когда-нибудь сплавлялись по реке? В итоге все нахохотались. Промокли до нитки. Прошли все пороги, и после выкупались в холоднющей воде Катуни», — написала звёздная туристка.

После этого эпичного сплава Ирина отогрелась чаем с алтайскими травами. «Дикая горная мята и тимьян», — поделилась рецептом алтайского чая актриса.

Фото: Ирина Безрукова / t.me/bezrukova_telegram

А дальше она побывала на одной из стоянок древних людей, где посмотрела петроглифы: «Такие вот находки! Почувствовала себя археологом».

Фото: Ирина Безрукова / t.me/bezrukova_telegram

А утро 29 августа на турбазе в Горном Алтае Ирину Безрукову встретило радугой, о чём она тоже рассказала своим читателям в телеграм-канале.

Фото: Ирина Безрукова / t.me/bezrukova_telegram

Напомним, что в популярных у туристов посёлках в Республике Алтай продают загородные дома с ценой квадратного метра выше, чем в Алтайском крае.