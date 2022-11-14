Из Барнаула в Сочи можно будет весь год покупать льготные билеты на самолёт. Кому они положены

Росавиация утвердила список субсидируемых межрегиональных маршрутов на следующий год. К выполнению программы 17 авиакомпаний приступят уже с 1 января, пишет «Российская газета».

Летать по доступным ценам пассажиры смогут по 308 направлениям. Такие рейсы выполняются в обход Москвы. В перечне, например, перелёты из Абакана в Омск, Сочи, из Архангельска — в Ярославль, Казань или из Барнаула в Пермь, Сургут, Тюмень. Авиакомпании получают субсидии из федерального бюджета, чтобы авиабилеты были доступнее, а маршрутная сеть — шире. На 2023 год из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей. По части маршрутов дополнительные субсидии предоставляют регионы.

Точная стоимость билетов станет известна после старта продаж. Однако, по словам экспертов, цена может быть вдвое ниже обычной.

Напомним, что программа субсидируемых авиаперевозок работает в России с 2013 года. Она не только помогает делать билеты на самолёт доступнее, но и разгружает работу московских аэропортов, благодаря поддержке минующих столицу рейсов. Список маршрутов постоянно обновляется и дополняется.