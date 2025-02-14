Ты как ЦУМ — не могу забыть. Где и как красиво расстаться в Барнауле?

Amic.ru рассказал, как оригинально выйти из отношений в разных уголках краевой столицы

14 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Где расстаться в Барнауле / Фото: amic.ru

14 февраля празднуют День всех влюбленных, и все разговоры и подборки – об одной любви. Но любовь, как и все в этом мире, может рано или поздно закончиться. Amic.ru показал, где в Барнауле лучше всего присвоить своему партнеру статус "экс".

Расставание – всегда тяжелое решение, непростой период. Но, как известно, с юмором можно подходить даже к самым неприятным этапам своей жизни.

А если в ваших отношениях царит гармония, вам не нужно принимать никаких тяжелых решений и нет необходимости переживать непростые периоды, но вы никак не можете придумать, куда сводить свою половинку – обратитесь к другой подборке amic.ru. Мы рассказали, куда пригласить свою любовь – посмотреть на звезды, порезвиться с собаками или напасть на след маньяка.