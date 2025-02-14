Ты как ЦУМ — не могу забыть. Где и как красиво расстаться в Барнауле?
Amic.ru рассказал, как оригинально выйти из отношений в разных уголках краевой столицы
14 февраля 2025, 07:45, ИА Амител
14 февраля празднуют День всех влюбленных, и все разговоры и подборки – об одной любви. Но любовь, как и все в этом мире, может рано или поздно закончиться. Amic.ru показал, где в Барнауле лучше всего присвоить своему партнеру статус "экс".
Расставание – всегда тяжелое решение, непростой период. Но, как известно, с юмором можно подходить даже к самым неприятным этапам своей жизни.
А если в ваших отношениях царит гармония, вам не нужно принимать никаких тяжелых решений и нет необходимости переживать непростые периоды, но вы никак не можете придумать, куда сводить свою половинку – обратитесь к другой подборке amic.ru. Мы рассказали, куда пригласить свою любовь – посмотреть на звезды, порезвиться с собаками или напасть на след маньяка.
07:55:45 14-02-2025
" А на последок я всажу..."
10:19:53 14-02-2025
Из серии (07:55:45 14-02-2025) " А на последок я всажу..."... Даа, один раз я так по молодости расстался прям в подъезде. После этого до вечера еще два раза повстречал новую любовь.
08:00:29 14-02-2025
Жен много не бывает.
10:03:36 14-02-2025
Барнаульский крематорий: "Наши чувства ярко вспыхнули, но быстро сгорели".
Приют "Ласка": "Надеюсь, тебя скоро возьмут в добрые руки",
Молокозавод: "Всё оказалось не тем, чем кажется"...
10:04:05 14-02-2025
Смешно)
10:08:51 14-02-2025
Гость (10:03:36 14-02-2025) Барнаульский крематорий: "Наши чувства ярко вспыхнули, но бы... а чё, про крематорий сойдет.
если чугунными готическими литералами над входом - вполне себе будет смотреться.
10:09:53 14-02-2025
Колбасный цех: "фарш невозможно провернуть назад"
11:57:25 14-02-2025
И все эти места находятся в Центральном районе г. Барнаула. А мне говорят нужно в Индустриальном жить там так круто. Новые дома, Ленты, Ашан и т.д. Никогда не поменяю свой район на окраины.
12:25:28 14-02-2025
Гость (11:57:25 14-02-2025) И все эти места находятся в Центральном районе г. Барнаула. ... Как то у вас с географией города не очень... Драмма, цум, сахарова и авто вокзал это железнодорожный район, сеятель октябрьский. В центральном районе только кладбище нагорное и недострой развязки...
13:01:29 14-02-2025
В фаст-фуде: Сосиска в булочке... это всё, что нам осталось!
16:17:31 14-02-2025
а с нового моста прыгнуть или столкнуть?