Ты не пройдешь! Стройка нового ЦУМа в Барнауле поглотила тротуар

Новое ограждение монтируют вокруг закрывшейся кофейни, павильон которой начали разбирать

22 мая 2026, 12:39, ИА Амител

Строительный забор нового ЦУМа / Фото: amic.ru

Строительная площадка нового ЦУМа в Барнауле расширяет свои границы до максимума. Рабочие вплотную придвинули линию строительства к недавно смонтированной защитной галерее. Более того, строительный забор теперь продлевают до самого выезда из гостиницы "Центральная", практически полностью закрывая прежнюю пешеходную зону.

Параллельно с этим начался демонтаж временного павильона кофейни Travelers Coffee. На территории разбирают конструкции пустующего кафе, вокруг которого прямо сейчас выставляют новое ограждение. Очевидно, что одно из самых оживленных мест в самом центре Барнаула станет весьма тесным.

Напомним, на месте снесенного универмага возводят современный общественно-деловой комплекс с отелем и ресторанами. Активная фаза работ стартовала в ноябре прошлого года, а монолитный каркас здания уже достиг уровня третьего этажа. Масштабный проект инвестора Евгения Ракшина планируется полностью завершить к маю 2028 года.