Ты не пройдешь! Стройка нового ЦУМа в Барнауле поглотила тротуар
Новое ограждение монтируют вокруг закрывшейся кофейни, павильон которой начали разбирать
22 мая 2026, 12:39, ИА Амител
Строительная площадка нового ЦУМа в Барнауле расширяет свои границы до максимума. Рабочие вплотную придвинули линию строительства к недавно смонтированной защитной галерее. Более того, строительный забор теперь продлевают до самого выезда из гостиницы "Центральная", практически полностью закрывая прежнюю пешеходную зону.
Параллельно с этим начался демонтаж временного павильона кофейни Travelers Coffee. На территории разбирают конструкции пустующего кафе, вокруг которого прямо сейчас выставляют новое ограждение. Очевидно, что одно из самых оживленных мест в самом центре Барнаула станет весьма тесным.
Напомним, на месте снесенного универмага возводят современный общественно-деловой комплекс с отелем и ресторанами. Активная фаза работ стартовала в ноябре прошлого года, а монолитный каркас здания уже достиг уровня третьего этажа. Масштабный проект инвестора Евгения Ракшина планируется полностью завершить к маю 2028 года.
13:56:14 22-05-2026
Если так пойдет и пр-кт Ленина перекроют. Что им, хозяева же!
14:06:15 22-05-2026
сдается мне это не строительный забор, для времянки сильно основательно делают.
14:55:48 22-05-2026
"Плати меньше, ходи боком"