Тяжелые нагрузки увеличивают риск заболеваемости ОРВИ
Во время интенсивных тренировок можно легко подхватить вирус
12 ноября 2023, 13:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые выяснили, что физические нагрузки могут помочь вирусам пробраться в ваш организм. Об этом сообщает Military Medical Research.
Специалисты провели эксперимент, в ходе которого 11 пожарных во время учений должны были сдать анализы в очень огнестойкой одежде.
После нагрузок выяснилось, что организм бросил больше сил на борьбу с воспалительными процессами, но стал менее защищен от других раздражителей.
Так специалисты выяснили, что во время тренировки заболеть ОРВИ легче.
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