Тяжелые нагрузки увеличивают риск заболеваемости ОРВИ

Во время интенсивных тренировок можно легко подхватить вирус

12 ноября 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что физические нагрузки могут помочь вирусам пробраться в ваш организм. Об этом сообщает Military Medical Research.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого 11 пожарных во время учений должны были сдать анализы в очень огнестойкой одежде.

После нагрузок выяснилось, что организм бросил больше сил на борьбу с воспалительными процессами, но стал менее защищен от других раздражителей.

Так специалисты выяснили, что во время тренировки заболеть ОРВИ легче.