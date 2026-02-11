У десяти младенцев, умерших в новокузнецком роддоме, нашли опасную бактерию
Следствие считает, что гибель детей произошла из-за внутрибольничной инфекции
11 февраля 2026, 09:24, ИА Амител
В организме десяти младенцев, скончавшихся в перинатальном центре Новокузнецка, была обнаружена опасная бактерия, способная вызывать пневмонию, бронхит и менингит. Аналогичные микроорганизмы были выявлены в пробах, взятых в самом акушерском стационаре. При этом матери погибших детей до поступления в роддом были здоровы, сообщает Shot.
Главный врач больницы обвиняется в халатности, повлекшей смерть десяти человек по неосторожности, ему грозит до семи лет лишения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Заведующий отделением реанимации для новорожденных обвиняется по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и может получить до трех лет колонии.
Параллельно проводится проверка детской смеси, которую давали новорожденным в роддоме, на наличие вредных примесей. Правоохранители рассматривают версию, что массовая гибель младенцев стала следствием внутрибольничной инфекции из-за системных нарушений санитарно-эпидемиологического режима.
Ранее роддом неоднократно подвергался критике из‑за инцидентов с травмами новорожденных. В частности, зафиксирован случай, когда ребенку во время родов была оторвана рука. Кроме того, поступали жалобы от пациентов. Они указывали на антисанитарию и недостаточную квалификацию персонала.
09:32:55 11-02-2026
Да нет же, всё из-за того, что матери пьют и курят вплоть до родов. Всё объяснили ведь уже, зачем вот это поклёп
09:43:17 11-02-2026
А эта бактерия не от индийских мартышек, случайно? Много у нас в последнее время "братьев" развелось...
09:56:21 11-02-2026
Гость (09:43:17 11-02-2026) А эта бактерия не от индийских мартышек, случайно? Много у н... 1. Внутрибольнички - бич и страшный сон роддомов. 2. В обычное отделение никого инфицированного не положат. Всех, кого привозят с улицы без обменных карт, инфицированных и т.д., кладут отдельно в специальное отделение.
10:29:48 11-02-2026
Работники и припёрли эту бактерию. Там нарушений куча. А что главнюк областной притих, нагло мамочек обвинял, что они такие-сякие? Его привлекут за оскорбление и за то, что пытался замять на всю страну убийства по халатности? Хоть он что-то и мямлил, оправдываясь.
12:18:37 11-02-2026
гость (10:29:48 11-02-2026) Работники и припёрли эту бактерию
где про это написано?
14:49:55 11-02-2026
Правоохранители рассматривают версию, что массовая гибель младенцев стала следствием внутрибольничной инфекции из-за системных нарушений санитарно-эпидемиологического режима
Кто эту систему создает? А ещё работники в рабочей обуви везде шляются, даже на улице.
16:49:20 11-02-2026
гость (14:49:55 11-02-2026) гость (10:29:48 11-02-2026) Работники и припёрли эту бактери... Правоохранители рассматривают версию.......
Вот именно что это пока версия. Ты то что бежишь быстрее паровоза? Успеть в первых рядах в комментах отписаться?
Кто эту систему создает?.........
Явно не врачи, медсестры и младший персонал. Для этого должностные лица существуют
А ещё работники в рабочей обуви везде шляются, даже на улице.
Ну да, ты прям свечку держал. Вот когда докажут, тогда вонь и будешь поднимать
18:57:04 11-02-2026
Гость (16:49:20 11-02-2026) Правоохранители рассматривают версию.......Вот именно чт... От разовых огрехов вас спасает врачебная этика и круговая порука, редкая врачебная комиссия своего утопит, потому что сами могут оказаться по случаю.
А в уголовных делах иные правила, здесь расследование идёт по другим принципам...
11:00:03 11-02-2026
А вот практика приглашать на роды целый шалман: мужей, матерей, бабок повитух ит.д. - это не могло быть причиной инфекции?
19:04:08 03-03-2026
10 человек погубили и дальше бы работали, если бы их вовремя не остановили, цена слишком высока, СЛИШКОМ!!!