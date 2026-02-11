У десяти младенцев, умерших в новокузнецком роддоме, нашли опасную бактерию

Следствие считает, что гибель детей произошла из-за внутрибольничной инфекции

В организме десяти младенцев, скончавшихся в перинатальном центре Новокузнецка, была обнаружена опасная бактерия, способная вызывать пневмонию, бронхит и менингит. Аналогичные микроорганизмы были выявлены в пробах, взятых в самом акушерском стационаре. При этом матери погибших детей до поступления в роддом были здоровы, сообщает Shot.

Главный врач больницы обвиняется в халатности, повлекшей смерть десяти человек по неосторожности, ему грозит до семи лет лишения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Заведующий отделением реанимации для новорожденных обвиняется по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и может получить до трех лет колонии.

Параллельно проводится проверка детской смеси, которую давали новорожденным в роддоме, на наличие вредных примесей. Правоохранители рассматривают версию, что массовая гибель младенцев стала следствием внутрибольничной инфекции из-за системных нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

Ранее роддом неоднократно подвергался критике из‑за инцидентов с травмами новорожденных. В частности, зафиксирован случай, когда ребенку во время родов была оторвана рука. Кроме того, поступали жалобы от пациентов. Они указывали на антисанитарию и недостаточную квалификацию персонала.