Участники специальной военной операции присоединились к голосованию в Алтайском крае

Голосование в регионе проходит 18–20 сентября

19 сентября 2026, 17:45, ИА Амител

Константин Молчанов / Фото из соцсетей

В Алтайском крае продолжается голосование за кандидатов в Государственную Думу и краевое Заксобрание. Среди участников — ветераны СВО. Так, 19 сентября на избирательный пункт по месту постоянного проживания пришел Герой России Константин Молчанов.

Он назвал голосование на выборах проявлением гражданской ответственности.

"Для меня участие в выборах — это часть гражданской ответственности. Важно не оставаться в стороне от жизни страны и своего региона", — подчеркнул Молчанов.

Егор Галкин / Фото из соцсетей

Свой бюллетень также заполнил ветеран боевых действий и создатель адаптивной спортивной школы "Шторм" Егор Галкин.

"Гражданский долг выполнен. Уверен, что каждый голос важен для нашего общего будущего", — резюмировал Галкин.

Избирательная кампания в Алтайском крае продлится с 18 по 20 сентября. Участки работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Пользователи, прошедшие регистрацию в системе дистанционного электронного голосования, вправе проголосовать онлайн через портал vybory.gov.ru. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного собрания девятого созыва. Две кампании разворачиваются одновременно, большинство избирателей получают четыре бюллетеня (по два на каждый уровень: за кандидата по одномандатному округу и за партийный список), а жители Алейска, Белокурихи и Залесовского округа — пять из-за дополнительных местных выборов. Федеральный парламент формируется из 450 депутатов (225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам, в крае образовано три одномандатных округа), региональный — из 68 депутатов по смешанной системе (34 — по одномандатным округам, 34 — по партийным спискам).