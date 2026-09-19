Горожане выбирают депутатов Госдумы, краевого парламента и местных советов

19 сентября 2026, 14:51, ИА Амител

19 сентября в Алтайском крае, как и по всей России, продолжаются трехдневные выборы. Второй день голосования начался в 08:00 — избирательные участки открылись и будут работать до 20:00. Накануне, 18 сентября, первые избиратели пришли на участки сразу после открытия.

В крае работает 1659 участковых избирательных комиссий, правом голоса обладают более 1,7 млн человек. В этом году впервые смогут проголосовать 27 635 избирателей. Дистанционное электронное голосование выбрали более 252 тысяч жителей региона.

Жителям края предстоит заполнить вакансии трех уровней. Каждому избирателю выдают по четыре бюллетеня: два — на выборы в Госдуму (один за кандидата по одномандатному округу, второй — за партийный список) и два — на выборы в краевой парламент (аналогично: за кандидата и за партийный список).

Напомним, на федеральных выборах за мандаты Госдумы соревнуются десять политических партий и 23 кандидата по трем одномандатным округам.

На региональном уровне представлены семь партий: 849 кандидатов в краевых списках и еще 202 — по одномандатным округам. На местном — 144 кандидата в Алейске, Белокурихе и Залесовском муниципальном округе. Дистанционно проголосовать изъявили желание более 252 тысяч избирателей.

Первый день голосования в Алтайском крае прошел без серьезных нарушений, однако Центр общественного наблюдения зафиксировал несколько десятков сообщений о возможной незаконной агитации — преимущественно через СМС, мессенджеры и соцсети.

После полуночи, когда предвыборная агитация по закону должна быть прекращена, такие рассылки стали административным правонарушением, и ряд подтвержденных случаев выявлен в Барнауле и Рубцовске. Голосование продлится до 20:00 20 сентября.