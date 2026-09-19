Второй день. Как в Барнауле проходят выборы в Госдуму и АКЗС
Горожане выбирают депутатов Госдумы, краевого парламента и местных советов
19 сентября 2026, 14:51, ИА Амител
19 сентября в Алтайском крае, как и по всей России, продолжаются трехдневные выборы. Второй день голосования начался в 08:00 — избирательные участки открылись и будут работать до 20:00. Накануне, 18 сентября, первые избиратели пришли на участки сразу после открытия.
В крае работает 1659 участковых избирательных комиссий, правом голоса обладают более 1,7 млн человек. В этом году впервые смогут проголосовать 27 635 избирателей. Дистанционное электронное голосование выбрали более 252 тысяч жителей региона.
Жителям края предстоит заполнить вакансии трех уровней. Каждому избирателю выдают по четыре бюллетеня: два — на выборы в Госдуму (один за кандидата по одномандатному округу, второй — за партийный список) и два — на выборы в краевой парламент (аналогично: за кандидата и за партийный список).
Напомним, на федеральных выборах за мандаты Госдумы соревнуются десять политических партий и 23 кандидата по трем одномандатным округам.
На региональном уровне представлены семь партий: 849 кандидатов в краевых списках и еще 202 — по одномандатным округам. На местном — 144 кандидата в Алейске, Белокурихе и Залесовском муниципальном округе. Дистанционно проголосовать изъявили желание более 252 тысяч избирателей.
Первый день голосования в Алтайском крае прошел без серьезных нарушений, однако Центр общественного наблюдения зафиксировал несколько десятков сообщений о возможной незаконной агитации — преимущественно через СМС, мессенджеры и соцсети.
После полуночи, когда предвыборная агитация по закону должна быть прекращена, такие рассылки стали административным правонарушением, и ряд подтвержденных случаев выявлен в Барнауле и Рубцовске. Голосование продлится до 20:00 20 сентября.
16:47:11 19-09-2026
на заправках бензин есть?
а очередь?
16:56:26 19-09-2026
таки да. (16:47:11 19-09-2026) на заправках бензин есть?а очередь? ... Выйди на улицу, глянь на село.
Заправки с бензином и народу никого.
17:17:26 19-09-2026
Гость (16:56:26 19-09-2026) Выйди на улицу, глянь на село.Заправки с бензином и наро... соло не ахти.
не информативно.
возможно поразвёрнутей за обстановку с наличием, ценами и конечно с очередью.
17:32:17 19-09-2026
праздник к нам приходит? (17:17:26 19-09-2026) соло не ахти.не информативно.возможно поразвёрнутей ... Легко. Сегодня утром, примерно в 8-15, заправился на РН 92-м по 61,45. На колонку был вторым. 95-й был по 64,60. Солярка емнип по 81,20. И это я еще в гараже задержался. Когда шел за машиной (где то 7-50) никого на колонках не было.
22:19:58 19-09-2026
праздник к нам приходит? (17:17:26 19-09-2026) соло не ахти.не информативно.возможно поразвёрнутей ... А самому проверить что не позволяет?
09:24:13 20-09-2026
Гость (22:19:58 19-09-2026) А самому проверить что не позволяет?... у него машины нет