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Ученые нашли планету, на которой могут быть атмосфера и океаны

Каменистый объект выделяет гелий

19 июля 2026, 07:35, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Ученые зафиксировали признаки того, что каменистая экзопланета LHS 1140b может быть пригодна для жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Science. Астрономы обнаружили в атмосфере небесного тела гелий — это первый серьезный сигнал о наличии у планеты газовой оболочки и потенциально теплых океанов.

«Атмосфера каменистой экзопланеты LHS 1140b периодически выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы», — говорится в материале.

Если концентрация этих газов достаточна для создания парникового эффекта, то поверхность далекого мира вполне может быть покрыта теплым океаном, температура которого комфортна не только для зарождения жизни, но и гипотетически — для купания.

Земляне и созвездие Кита

Объект находится в 49 световых годах от нас и вращается вокруг красного карлика LHS 1140. Само расположение системы хорошо знакомо русскоязычной аудитории благодаря знаменитой песне Владимира Высоцкого "В далеком созвездии Тау Кита".

Однако астрономы уточняют: несмотря на общую "прописку" в созвездии Кита, звезда из песни (Тау Кита) и красный карлик LHS 1140 — это совершенно разные космические объекты.

Солнечное затмение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Комментарии 8

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Иван

08:44:07 19-07-2026

Кофейная гуща..

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Apollo

11:33:02 19-07-2026

Красные карлики нестабильны. Если там и зарождалась. Зарождается или зародиться жизнь. То гарантий не каких на ее сохранение. На карликах переодически происходят мощнейшие вспышки и выбросы. Которые сжигают все на своих планетах. Это вам не наше ласковое солнце.

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Гость

12:11:59 20-07-2026

Apollo (11:33:02 19-07-2026) Красные карлики нестабильны. Если там и зарождалась. Зарожда...
Наше солнце ни фига не ласковое даже на таком расстоянии. Нас спасает магнитное поле и озоновый слой

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Гость

18:23:58 19-07-2026

Хех, вот бы космос реально изучать и стремиться к звёздам, а не вот это вот все

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Musik

18:36:18 19-07-2026

Надо б слетать и тоже загадить.

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Гость

10:11:39 20-07-2026

Musik (18:36:18 19-07-2026) Надо б слетать и тоже загадить.... Сейчас с топливом стабильность восстановиться да и слетаем.

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Гость

11:34:05 20-07-2026

Гость (10:11:39 20-07-2026) Сейчас с топливом стабильность восстановиться да и слетаем.... В пятницу, после работы вылет, вечером в воскресенье прилет.

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Мусик

11:51:30 20-07-2026

Гость (11:34:05 20-07-2026) В пятницу, после работы вылет, вечером в воскресенье прилет.... LHS 1140b наш!

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