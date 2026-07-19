Ученые нашли планету, на которой могут быть атмосфера и океаны
Каменистый объект выделяет гелий
19 июля 2026, 07:35, ИА Амител
Ученые зафиксировали признаки того, что каменистая экзопланета LHS 1140b может быть пригодна для жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Science. Астрономы обнаружили в атмосфере небесного тела гелий — это первый серьезный сигнал о наличии у планеты газовой оболочки и потенциально теплых океанов.
«Атмосфера каменистой экзопланеты LHS 1140b периодически выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы», — говорится в материале.
Если концентрация этих газов достаточна для создания парникового эффекта, то поверхность далекого мира вполне может быть покрыта теплым океаном, температура которого комфортна не только для зарождения жизни, но и гипотетически — для купания.
Земляне и созвездие Кита
Объект находится в 49 световых годах от нас и вращается вокруг красного карлика LHS 1140. Само расположение системы хорошо знакомо русскоязычной аудитории благодаря знаменитой песне Владимира Высоцкого "В далеком созвездии Тау Кита".
Однако астрономы уточняют: несмотря на общую "прописку" в созвездии Кита, звезда из песни (Тау Кита) и красный карлик LHS 1140 — это совершенно разные космические объекты.
08:44:07 19-07-2026
Кофейная гуща..
11:33:02 19-07-2026
Красные карлики нестабильны. Если там и зарождалась. Зарождается или зародиться жизнь. То гарантий не каких на ее сохранение. На карликах переодически происходят мощнейшие вспышки и выбросы. Которые сжигают все на своих планетах. Это вам не наше ласковое солнце.
12:11:59 20-07-2026
Apollo (11:33:02 19-07-2026) Красные карлики нестабильны. Если там и зарождалась. Зарожда...
Наше солнце ни фига не ласковое даже на таком расстоянии. Нас спасает магнитное поле и озоновый слой
18:23:58 19-07-2026
Хех, вот бы космос реально изучать и стремиться к звёздам, а не вот это вот все
18:36:18 19-07-2026
Надо б слетать и тоже загадить.
10:11:39 20-07-2026
Musik (18:36:18 19-07-2026) Надо б слетать и тоже загадить.... Сейчас с топливом стабильность восстановиться да и слетаем.
11:34:05 20-07-2026
Гость (10:11:39 20-07-2026) Сейчас с топливом стабильность восстановиться да и слетаем.... В пятницу, после работы вылет, вечером в воскресенье прилет.
11:51:30 20-07-2026
Гость (11:34:05 20-07-2026) В пятницу, после работы вылет, вечером в воскресенье прилет.... LHS 1140b наш!