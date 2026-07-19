Каменистый объект выделяет гелий

19 июля 2026, 07:35, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Ученые зафиксировали признаки того, что каменистая экзопланета LHS 1140b может быть пригодна для жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Science. Астрономы обнаружили в атмосфере небесного тела гелий — это первый серьезный сигнал о наличии у планеты газовой оболочки и потенциально теплых океанов.

«Атмосфера каменистой экзопланеты LHS 1140b периодически выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы», — говорится в материале.

Если концентрация этих газов достаточна для создания парникового эффекта, то поверхность далекого мира вполне может быть покрыта теплым океаном, температура которого комфортна не только для зарождения жизни, но и гипотетически — для купания.

Земляне и созвездие Кита

Объект находится в 49 световых годах от нас и вращается вокруг красного карлика LHS 1140. Само расположение системы хорошо знакомо русскоязычной аудитории благодаря знаменитой песне Владимира Высоцкого "В далеком созвездии Тау Кита".

Однако астрономы уточняют: несмотря на общую "прописку" в созвездии Кита, звезда из песни (Тау Кита) и красный карлик LHS 1140 — это совершенно разные космические объекты.